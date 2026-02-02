El PSPV exige a Pérez Llorca que expulse a la concejal que insultó a Sánchez

El PSPV ha exigido hoy a Pérez Llorca que expulse a la concejal del PP que insultó a Pedro Sánchez en el mitin de Teruel y ha apuntado que "24 horas después ha sido incapaz de condenar los hechos". Así se ha pronunciado este lunes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha afirmado que "es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado al respecto" y ha reclamado “una denuncia pública por parte del Partido Popular ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público".

Cabe recordar que el pasado domingo, la concejala del PP Belén Navarro Cañete, del municipio de Vallanca (Rincón de Ademuz), acudió junto a su madre hasta Teruel, a 52 minutos en coche, donde llamó hijo de puta a Pedro Sánchez en un mitin por las elecciones aragonesas del próximo domingo.

"Silencio cómplice"

La concejala se ha disculpado ("unas palabras inapropiadas que no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia") pero el partido todavía no se ha pronunciado. En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "si Feijóo y Pérez Llorca permiten que una concejala insulte a gritos al presidente del Gobierno y reviente un mitin demuestran que no tienen proyecto y solo saben practicar la política sucia" y ha añadido que "su silencio es cómplice, quien calla avala estos comportamientos". "El PP y su presidente Pérez Llorca debe condenarlo ya o será cómplice del odio y la degradación democrática", ha insistido, al tiempo que ha advertido que "los insultos y la crispación no pueden convertirse en la norma de la vida política”.

Noticias relacionadas

Finalmente, Mascarell ha subrayado que “la ciudadanía espera de sus representantes responsabilidad, respeto institucional y compromiso con la convivencia democrática”, y ha lamentado que “el Partido Popular vuelva a mirar hacia otro lado ante actitudes impropias de un cargo público”: “Normalizar estos comportamientos solo contribuye a deteriorar aún más la confianza en las instituciones”.