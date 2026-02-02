Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donde hace más vientoMuere Fernando EstesoMultas patinetes eléctricosCucarachas en la Policía LocalCrimen canónigoGuardia civil detenidoOperarios gigafactoríaGanador Bonoloto
instagramlinkedin

El PSPV exige a Pérez Llorca que expulse a la concejal que insultó a Sánchez

El secretario de Organización, Vicent Mascarell: "Es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado"

Reclama "una denuncia pública del PP ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público"

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Jaime Galindo

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

El PSPV ha exigido hoy a Pérez Llorca que expulse a la concejal del PP que insultó a Pedro Sánchez en el mitin de Teruel y ha apuntado que "24 horas después ha sido incapaz de condenar los hechos". Así se ha pronunciado este lunes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha afirmado que "es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado al respecto" y ha reclamado “una denuncia pública por parte del Partido Popular ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público".

Cabe recordar que el pasado domingo, la concejala del PP Belén Navarro Cañete, del municipio de Vallanca (Rincón de Ademuz), acudió junto a su madre hasta Teruel, a 52 minutos en coche, donde llamó hijo de puta a Pedro Sánchez en un mitin por las elecciones aragonesas del próximo domingo.

"Silencio cómplice"

La concejala se ha disculpado ("unas palabras inapropiadas que no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia") pero el partido todavía no se ha pronunciado. En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "si Feijóo y Pérez Llorca permiten que una concejala insulte a gritos al presidente del Gobierno y reviente un mitin demuestran que no tienen proyecto y solo saben practicar la política sucia" y ha añadido que "su silencio es cómplice, quien calla avala estos comportamientos". "El PP y su presidente Pérez Llorca debe condenarlo ya o será cómplice del odio y la degradación democrática", ha insistido, al tiempo que ha advertido que "los insultos y la crispación no pueden convertirse en la norma de la vida política”.

Noticias relacionadas

Finalmente, Mascarell ha subrayado que “la ciudadanía espera de sus representantes responsabilidad, respeto institucional y compromiso con la convivencia democrática”, y ha lamentado que “el Partido Popular vuelva a mirar hacia otro lado ante actitudes impropias de un cargo público”: “Normalizar estos comportamientos solo contribuye a deteriorar aún más la confianza en las instituciones”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  2. Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
  3. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  4. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  5. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  6. Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
  7. Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
  8. El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP

Niños cazadores ¿sí o no?

Niños cazadores ¿sí o no?

Feijóo: "Ninguna de las administraciones públicas estuvieron a la altura. La CHJ es la mayor responsable, en mi opinión"

Feijóo: "Ninguna de las administraciones públicas estuvieron a la altura. La CHJ es la mayor responsable, en mi opinión"

Un paciente con sospecha de cáncer en Primaria será atendido por el especialista en solo siete días

Un paciente con sospecha de cáncer en Primaria será atendido por el especialista en solo siete días

Un año de autoorganización tras la dana: “El conocimiento de tus vecinos lo tienes tú, ahí no hay plan de emergencia que llegue”

El PSPV exige a Pérez Llorca que expulse a la concejal que insultó a Sánchez

El 'boom' del transporte metropolitano de València: 57,9 millones de viajeros más que en 2019

El 'boom' del transporte metropolitano de València: 57,9 millones de viajeros más que en 2019

Tres accidentes en la V-30, la autovía de Torrent y la pista de Ademuz congestionan las entradas y salidas de València

Tres accidentes en la V-30, la autovía de Torrent y la pista de Ademuz congestionan las entradas y salidas de València

El viejo ‘Caballo de hierro’ avanza hacia el oeste por la C3

El viejo ‘Caballo de hierro’ avanza hacia el oeste por la C3
Tracking Pixel Contents