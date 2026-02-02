Un paciente con sospecha de cáncer en Primaria será atendido por el especialista en solo siete días

La Conselleria de Sanidad va a implantar circuitos oncológicos definidos, coordinados y evaluables en los 24 hospitales o departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de garantizar un acceso al diagnóstico avanzado y equitativo en todo el territorio, sin importar el municipio de residencia. Es una de las principales acciones de la Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, un plan con seis ejes, presentado este lunes por el president Juanfran Pérez Llorca y que supone una evolución de la 2024-2027, anunciado en febrero de 2024.

El president Juanfran Pérez Llorca presenta la Estrategia contra el cáncer de la Comunitat Valenciana. / GVA

Estos circuitos permitirán, como ha esgrimido Llorca, que "cualquier sospecha de cáncer, tenga una respuesta rápida, homogénea y basada en criterios comunes en todo el territorio". Esta enfermedad, que afectará a uno de cada dos hombres y dos de cada tres mujeres en los próximos años, ha sido siempre uno de los elementos centrales en el discurso de la actual Conselleria de Sanidad; también lo fue del president Mazón y, ahora, Pérez Llorca recoge el testigo. Ahora, con la presentación de este plan, se refuerza la apuesta frente a la enfermedad, después de unos meses cargados de polémica por los retrasos en el cribado del cáncer de mama, denunciados por la oposición y algunos colectivos de mujeres. Sanidad ya anunció en octubre un plan para modernizar el cribado de mama con la citación de las citas por SMS o correo electrónico, entre otras medidas. Cabe recordar que la polémica en Andalucía, de mayor gravedad, pone en peligro la mayoría absoluta de Moreno Bonilla.

Lectura de una de prueba de mamografía en un hospital valenciano. / J.Hernández

"Esta enfermedad es responsable del 25 % de las muertes en la Comunitat Valenciana -, ha proseguido Pérez Llorca-, por lo que la prevención y el tratamiento son una prioridad política porque la lucha contra el cáncer es una urgencia social para toda la población.

Asistencia en salud mental

Otra de las grandes acciones del plan es la creación de 60 plazas de Psicología sanitaria, unos profesionales que se centrarán en la atención psico-oncológica durante y después del tratamiento, entre otras acciones. Se trata de uno de los perfiles sanitarios menos presentes en la sanidad pública valenciana y, por eso, la asistencia psicológica a los pacientes oncológicos se recibe a través de asociaciones como Contra el Cáncer València. Por eso, el president ha calificado esta medida como "un compromiso por introducir nuevas herramientas y recursos para el seguimiento a largo plazo o a la atención por secuelas, especialmente psicológicas".

Los seis pilares del plan

La estrategia contra el cáncer consta de seis líneas de trabajo, cuyo objetivo conjunto es poder anticipar el diagnóstico. Se divide en los siguientes ejes.

