Aviso especial de la Aemet ante otro nuevo tren de borrascas: "No se ve el final de esta situación", que en Valencia dejará mucho viento y temperaturas altas

La llegada de nuevas borrascas desde el Atlántico promete un inicio de febrero muy similar a lo que ha sido el mes de enero en España, donde las lluvias, la nieve y el viento han sido los protagonistas indiscutibles del tiempo. El anuncio lo ha hecho la Agencia Estatal de Meterología (Aemet), que asegura que "febrero llega con lluvias abundantes" que caerán, precisamente, "donde ya ha llovido mucho" y que, de momento, "no se ve el final de esta" anómala "situación meteorológica".

En concreto, la Aemet, que ha emitido un aviso especial ante este nuevo episodio de "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes", advierte de "posibles crecidas de cauces" e incluso de "deslizamientos de tierra", no sólo por la gran cantidad de precipitaciones que se esperan para los próximos días, sino porque también "habrá deshielos en áreas donde llueva sobre la nieve previamente caída".

Samuel Biener, climátologo y divulgador en el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, confirma este extremo y habla así mismo de "un nuevo carrusel de borrascas y frentes atlánticos que dejarán a su paso precipitaciones muy cuantiosas, fuertes vientos, nevadas importantes en las cumbres y una situación muy complicada en el mar".

Crecidas en cauces y barrancos y deslizamientos de tierra

Biener señala en el portal meteorológico Meteored que, esta semana, varias comunidades españolas podrian recoger acumulados de lluvia de más de 300 litros por metro cuadrado. Lo peor llegará a partir del miércoles con la Borrasca Leonardo y afectará sobre todo al entorno de la sierra de Grazalema y la serranía de Ronda, en Andalucía, así como a las sierras del oeste de Pontevedra y a puntos del "entorno de Gredos", detalla el climatólogo de Meteored.

En otros lugares, la situación no será tan mala, aunque tampoco halagüeña, puesto que se estima que se pueden medir más de 200 litros por metro cuadrado esta semana. Estos puntos serán, según Biener, "el oeste gallego, el Sistema Central y las Béticas", así como "Sierra Nevada, zona de montaña de Andalucía y de los Montes de Toledo".

Y, ante tal situación, se pide "mucha prudencia y sentido común" a la hora de acercarse o vigilar los cauces y barrancos. El GloFAS (Global Flood Awareness System), que es el sistema europeo de alerta temprana ante el riesgo de inundaciones, avisa de que varias comunidades españolas podrían "quedar expuestas al impacto de crecidas de ríos y barrancos", según explica Gabriel Bernabé García, meteorólogo de Meteored.

Entre las cuencas más afectadas se encuentran algunas que atraviesan en la Comunitat Valenciana, como la del Júcar-Cabriel, u otras que acaban vertiendo en ríos que transitan por suelo valenciano, como los cauces nacidos en la serranía de Cuenca y que también han sido mencionados por el GloFAS ante sus previsibles y significativos aumentos de caudal.

Las cuencas más afectadas por las próximas lluvias, que podrían originar crecidas en ríos y barrancos, según la alerta del GloFAS. / GloFas

El tiempo en Valencia

En la Comunitat Valenciana, lo más destacado será, una vez más, el fuerte viento de poniente que soplará durante toda esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo este lunes, 2 de febrero, por rachas que pueden superar los 70 km/h en puntos del litoral norte de Valencia y el interior sur. La alerta por fuertes vientos finaliza a las tres de la madrugada del martes 3 de febrero.

Al margen de estas dos primeras jornadas de la semana, el resto de días no serán menos atípicos. De hecho, la Aemet espera que, con el paso de la Borrasca Leonardo, no sólo aumenten los vientos de poniente sino que se disparen las temperaturas máximas hasta alcanzar los 23 ºC en la ciudad de València.

Las lluvias también harán acto de presencia estos próximos días en la Comunitat Valenciana, aunque lo que se espera nada tiene que ver con lo que se anuncia en el oeste de la península ibérica.

Las jornadas con más amenaza de precipitaciones serán, en principio, las del miércoles y el jueves, coincidiendo con el paso de la Borrasca Leonardo por España. Las lluvias serán "más probables en el interior y mitad sur" de la Comunitat, indica la Aemet, que señala que en cualquier caso serán escasas y que lo más destacado será el notable aumento de las temperaturas máximas y las probables rachas muy fuertes de poniente.