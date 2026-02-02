Una trabajadora del 112 contradice a Argüeso y Pradas en el Congreso: "Es imposible que la información no llegara al Cecopi"

El "aluvión de llamadas" que recibió el teléfono 112 de la Generalitat durante el día de la dana (casi 20.000 en 24 horas) y las situaciones que se describían tras el auricular en cada una de ellas tuvo que llegar a los responsables de Emergencias de la Comunitat Valenciana que estaban reunidos a unos metros, en el edificio de al lado en el Cecopi. "Claro que el Cecopi tenía toda la información, sino no haríamos nuestra función", ha expresado este lunes Amparo López, gestora de llamadas de este servicio telefónico. Es más, ha remarcado que es "imposible" que esa información que se iba recabando de las miles de llamadas que se fueron recibiendo no llegara hasta el órgano de gestión de la emergencia: "Hay que estar muy anestesiado para no saberlo".

El testimonio de López ha evidenciado cómo la sala del 112 se convirtió en un "termómetro" de lo que estaba ocurriendo en la provincia de Valencia ante la dana que el 29 de octubre le estaba asolando. Ella, trabajadora de las "trincheras" del servicio telefónico, ha recordado que entró a trabajar como "refuerzo" a las 19:50 horas y estuvo hasta las 5:50 horas, 10 horas, en las que las llamadas se fueron acumulando. De hecho, cuando llegó a su puesto de trabajo, ya había varias "acumuladas en el buzón" y el tiempo de espera superaba los 10 segundos de la carta de servicios, lo que mostraba que la situación era "grave".

No obstante, López ha desmarcado el problema de ese 29 de octubre en la recepción de las llamadas en la sala donde estuvo trabajando. "Nuestra respuesta fue estupenda, estábamos ahí todos los que podían estar, la sala estaba llena", ha indicado, al tiempo que ha reseñado que aunque hubieran sido más trabajadores "el aluvión de llamadas era materialmente imposible para dar respuestas", dejando más de 8.000 sin dar respuesta. Así, ha puesto el foco en los "cargos políticos" de los que ha asegurado que "no estuvieron a la altura", ciñéndose específicamente en los de la Generalitat, a los que señaló porque eran los que tenían "competencias". "Estaban como anestesiados", ha indicado.

Amparo López, gestora de llamadas del 112, comparece ante la comisión que investiga en el Congreso la gestión de la dana. / Víctor Lerena / EFE

En este sentido, el paso de López por la comisión de investigación de la dana en el Congreso ha quedado como una respuesta directa a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, los dos investigados en la causa. Ambos negaron que el Cecopi supiera de la situación que se estaba viviendo en la sala del 112 ante las llamadas que recibían, algo que ha rechazado la trabajadora. "Esa información llegó, me sorprende que diga que no, hay que estar muy anestesiado para no saberlo", ha indicado, casi como complemento de lo que dijo en un auto de abril la jueza, que aseguró que el Cecopi "parecía una burbuja aislada del mundo exterior".

"¿Lo sabe a ciencia cierta?"

Para ello, la gestora de llamadas ha explicado la forma de trabajar en el 112: recogen la información que llega, de qué está ocurriendo, cuándo, dónde, a quién y por qué, esta queda registrada en el Corcom, donde hay "clasificaciones para todo", esta información se envía a las "agencias responsables" y luego "es cada agencia la que moviliza recursos". En el caso del 29-O, ha indicado que en situaciones de emergencia grave estos avisos se pasan "a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias", dependiente de la Generalitat, lo que hace que, según ha indicado, el Cecopi tuviera "toda la información" de lo que se iba diciendo al otro lado del auricular. A las 14:07 horas, por ejemplo, ya se avisó de desbordamientos en Torrent.

Su convencimiento en que esta información llegó al Cecopi la ha puesto en duda el diputado de Vox, David García. "¿Lo sabe a ciencia cierta?", le ha cuestionado. "Es imposible que no llegara", ha indicado López, "imposible". "Si en el edificio del Cecopi no tuvieran ordenadores y Corcom pues vale, pero a ciencia cierta, 100 %, es imposible que no llegue esa información al otro edificio, imposible, ¿para qué sirve entonces el sistema informático integral de comunicaciones en el Centro de Emergencias? El Centro de Emergencias lo comprenden todos los edificios que estamos allí, todas las agencias que estamos integradas; es imposible que anulemos todos esos ordenadores", ha remarcado.