Los trabajadores del 112 regalan una ilustración de la dana al Congreso

La trabajadora del 112 regala una ilustración a la comisión de la dana en el Congreso.

La trabajadora del 112 regala una ilustración a la comisión de la dana en el Congreso. / Eduardo Parra / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

La trabajadora del 112, Amparo López, no solo ha acudido a la comisión de investigación de la dana en el Congreso con el relato de cómo vivió el 29 de octubre atendiendo llamadas telefónicas de emergencia, sino que también lo ha hecho con un regalo bajo el brazo. De hecho, antes de iniciar cualquier intervención sobre la tragedia y atender a las preguntas de sus señorías, López ha comenzado su paso por la Cámara Baja pidiendo la palabra para informar del "obsequio": una ilustración que se colgó en una exposición de Benetússer para recordar el aniversario de la catástrofe.

La gestora de emergencias ha explicado que la ilustración está hecha por GRalf, un compañero del 112 que también fue afectado por la riada. Está compuesta por una silla vacía teñida de marrón por el lodo y envuelta del mosaico que suele conformar las casas típicas valencianas. "Es un homenaje a las personas mayores que ya no están", ha explicado López dando un momento amable tras una jornada muy caldeada en la sesión. Falta ver si la ilustración será testigo de próximas sesiones y si servirá para rebajar un poco la tensión.

TEMAS

Los trabajadores del 112 regalan una ilustración de la dana al Congreso

Una trabajadora del 112 contradice a Argüeso y Pradas en el Congreso: "Es imposible que la información no llegara al Cecopi"

Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox

La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante "se borra" del Plan Vive de la Generalitat

Xúquer Viu alerta: el trasvase Xúquer-Vinalopó “hipoteca el futuro de l’Albufera”

Cataluña comunica al juzgado que no reclama por las ayudas al catalán concedidas a los empresarios audiovisuales Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover

El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante

La UPV reivindica el papel de “escudo” de los humedales artificiales ante la contaminación del agua
