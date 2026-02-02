Los trabajadores del 112 regalan una ilustración de la dana al Congreso

La trabajadora del 112, Amparo López, no solo ha acudido a la comisión de investigación de la dana en el Congreso con el relato de cómo vivió el 29 de octubre atendiendo llamadas telefónicas de emergencia, sino que también lo ha hecho con un regalo bajo el brazo. De hecho, antes de iniciar cualquier intervención sobre la tragedia y atender a las preguntas de sus señorías, López ha comenzado su paso por la Cámara Baja pidiendo la palabra para informar del "obsequio": una ilustración que se colgó en una exposición de Benetússer para recordar el aniversario de la catástrofe.

La gestora de emergencias ha explicado que la ilustración está hecha por GRalf, un compañero del 112 que también fue afectado por la riada. Está compuesta por una silla vacía teñida de marrón por el lodo y envuelta del mosaico que suele conformar las casas típicas valencianas. "Es un homenaje a las personas mayores que ya no están", ha explicado López dando un momento amable tras una jornada muy caldeada en la sesión. Falta ver si la ilustración será testigo de próximas sesiones y si servirá para rebajar un poco la tensión.