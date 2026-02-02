Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte metropolitanoÁlvaro AlbeloaAlquiler bicicletasHoteles ValenciaVentajas VWSant Blai TorrentRegistro patinetesOpinión Alfons Cervera
instagramlinkedin

El videoanálisis de Isabel Olmos

El videoanálisis de Isabel Olmos: "No expulsar la concejala de Vallanca supondía legitimar un comportamiento que es la antítesis de una sociedad democrática"

Para la subdirectora de Levante-EMV, tiene difícil explicación que una persona que no es militante coja un coche para asistir a un acto de campaña y monte un escándalo si no quería hacer otra cosa más que generar ruido

El videoanálisis de Isabel Olmos: "El que va passar a Terol ahir no és un fet aïllat en el clima de violència verbal que vivim"

El videoanálisis de Isabel Olmos: "El que va passar a Terol ahir no és un fet aïllat en el clima de violència verbal que vivim"

Levante TV

Redacción Levante-EMV

La subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos considera que la actuación de la concejala de Vallanca que el pasado domingo acudió al acto de Pedro Sánchez en Teruel y acabó expulsada tras insultar al presidente "no buscaba otra cosa más allá que generar ruido". Para Olmos, la edila solo asistió al mitin "para insultarlo".

Pese a las disculpas presentadas por la popular, la subirectora de Levante-EMV insiste en el Partido Popular no se han pronunciado sober la "vergonzosa actuación de esta concejala", que, tal como hace hincapié Olmos, "ocupa un lugar de responsabilidad en la administración valenciana, fue elegida por los ciudadanos y tiene que dar ejemplo con su comportamiento".

No es de recibo que pasen de largo sin asumir las consecuencias de sus actos

"No es de recibo que pasen de largo sin asumir las consecuencias de sus actos. De hecho, no expulsar supondía legitimar un comportamiento que es la antítesis de una sociedad democrática".

Noticias relacionadas

De hecho, Olmos lamenta que la polarización creciente se ha trasladado al debate social: "Llegamos tarde, valen bulos, insultos y frases de mal gusto"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  2. Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
  3. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  4. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  5. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  6. Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
  7. Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
  8. El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP

"No expulsar la concejala de Vallanca supondía legitimar un comportamiento que es la antíteses de una sociedad democrática"

"No expulsar la concejala de Vallanca supondía legitimar un comportamiento que es la antíteses de una sociedad democrática"

Feijóo toma la dimisión de Mazón para cargar contra el Gobierno: "Hizo lo que debía"

Feijóo toma la dimisión de Mazón para cargar contra el Gobierno: "Hizo lo que debía"

Cataluña comunica al juzgado que no reclama por las ayudas al catalán concedidas a los empresarios audiovisuales Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover

Cataluña comunica al juzgado que no reclama por las ayudas al catalán concedidas a los empresarios audiovisuales Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover

El PP de Mompó justifica el insulto de su concejala a Sánchez por "el malestar social" contra el Gobierno

Rufián acusa a Feijóo de encubrir "a un homicida" en referencia a Mazón

Rufián acusa a Feijóo de encubrir "a un homicida" en referencia a Mazón

Rufián y Feijóo se enzarzan con la dana y Adamuz: "Uno estaba a la media hora dando explicaciones en la televisión y el otro estaba de copas en un reservado"

Rufián y Feijóo se enzarzan con la dana y Adamuz: "Uno estaba a la media hora dando explicaciones en la televisión y el otro estaba de copas en un reservado"

El PSPV exigix a Pérez Llorca que expulse la regidora que va insultar a Sánchez

L’Eliana aprueba bonificaciones fiscales para promover la construcción de vivienda de protección oficial

L’Eliana aprueba bonificaciones fiscales para promover la construcción de vivienda de protección oficial
Tracking Pixel Contents