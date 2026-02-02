El videoanálisis de Isabel Olmos
El videoanálisis de Isabel Olmos: "No expulsar la concejala de Vallanca supondía legitimar un comportamiento que es la antítesis de una sociedad democrática"
Para la subdirectora de Levante-EMV, tiene difícil explicación que una persona que no es militante coja un coche para asistir a un acto de campaña y monte un escándalo si no quería hacer otra cosa más que generar ruido
La subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos considera que la actuación de la concejala de Vallanca que el pasado domingo acudió al acto de Pedro Sánchez en Teruel y acabó expulsada tras insultar al presidente "no buscaba otra cosa más allá que generar ruido". Para Olmos, la edila solo asistió al mitin "para insultarlo".
Pese a las disculpas presentadas por la popular, la subirectora de Levante-EMV insiste en el Partido Popular no se han pronunciado sober la "vergonzosa actuación de esta concejala", que, tal como hace hincapié Olmos, "ocupa un lugar de responsabilidad en la administración valenciana, fue elegida por los ciudadanos y tiene que dar ejemplo con su comportamiento".
No es de recibo que pasen de largo sin asumir las consecuencias de sus actos
"No es de recibo que pasen de largo sin asumir las consecuencias de sus actos. De hecho, no expulsar supondía legitimar un comportamiento que es la antítesis de una sociedad democrática".
De hecho, Olmos lamenta que la polarización creciente se ha trasladado al debate social: "Llegamos tarde, valen bulos, insultos y frases de mal gusto"
