Xúquer Viu alerta: el trasvase Xúquer-Vinalopó “hipoteca el futuro de l’Albufera”

El Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada año el 2 de febrero, se ha convertido en una alerta en el calendario sobre el futuro de estos ecosistemas, especialmente frágiles en el contexto del cambio climático y los efectos de grandes catástrofes como la dana. Así lo alertan desde la plataforma Xúquer Viu, y alertan de que l’Albufera, uno de estos humedales, “avisa de su extrema vulnerabilidad”. Es necesaria más agua, y agua de calidad, frente a los peligros que acechan al Parc Natural, entre los que la entidad señala el trasvase Xúquer-Vinalopó. “Hipoteca el futuro del Xúquer y de l’Albufera”, advierten.

“La riada del 29 de octubre de 2024 nos ha puesto ante los ojos la vulnerabilidad de nuestro modelo de territorio y, sobre todo, el papel que juegan los ecosistemas en la mitigación de los efectos de estos episodios, cada vez más frecuentes y más intensos debido a los efectos del cambio climático”, consideran desde la plataforma ecologista. Pero, además de las consecuencias más visibles del arrase del agua y el fango, añaden, si algo han demostrado las inundaciones de 2024 es el papel fundamental que desempeñó l’Albufera en la laminación del agua, así como en la dilución de toda la contaminación que fue llegando. Pero, sobre todo, “la extrema fragilidad del lago, que se encuentra muy lejos de alcanzar un buen estado ecológico”.

L'Albufera con color rojo este verano / JM LOPEZ / LEV

Aportaciones del Xúquer desde Tous

Consideran desde Xúquer Viu que la situación de l’Albufera no es buena y la amenaza de una degradación futura es “más que evidente”. “Es necesario que las administraciones responsables —Ayuntamiento, Generalitat y Confederación—, junto a los colectivos que trabajan y defienden l’Albufera, incrementen los esfuerzos, las inversiones y la coordinación para salvarla”, reclaman.

La solución pasa por destinar al Parc Natural “más agua para garantizar su futuro”. “L’Albufera es nuestra joya de los humedales valencianos, y para ella son fundamentales las aportaciones directas de agua del Xúquer desde Tous, sin estar condicionadas a la modernización de regadíos, como hemos reclamado repetidamente”, reivindican.

Contra el trasvase al Vinalopó

Desde Xúquer Viu también alertan de una de las principales amenazas que detectan: el trasvase Xúquer-Vinalopó, que consideran que “hipoteca el futuro del Xúquer y de l’Albufera”. “Desde Xuquer Viu vemos con mucha preocupación el convenio para suministrar agua del Xúquer al Vinalopó, acordado entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, Acuamed y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó”, indican. Este convenio, a 10 años y ampliable a 25, sobre el que Xuquer Viu ha interpuesto un recurso, pretende trasvasar 460 hm³, si bien a partir de este año serían 52,4 hm³ anuales. A ello se suma, afirman, que también desde Murcia se quiere llevar el agua del Xúquer y de l’Albufera para el regadío. El borrador del nuevo Plan de Cuenca del Segura plantea un trasvase anual de 15 hectómetros cúbicos del Xúquer-Vinalopó a la Región de Murcia, lamentan.

Agua verde en l'Albufera en el embarcadero de la Gola del Pujol / Germán Caballero

“La crisis climática, con una reducción de las precipitaciones y unas previsiones negativas para el futuro más inmediato, nos indica que debemos ser extremadamente prudentes en el uso de nuestros recursos hídricos, con el fin de preservar el Xúquer y l’Albufera, y también para garantizar los regadíos históricos y el agua de consumo humano”, destacan desde la plataforma. En este sentido, añaden que la ciudadanía y las organizaciones ambientales y sociales deben “estar más atentas que nunca a los próximos movimientos en materia de agua, para defender el futuro de nuestros recursos, de nuestros ríos, acuíferos y humedales”.

Noticias relacionadas

Los humedales, concluyen, “son vitales para la vida”. “Se trata de uno de los entornos más productivos del mundo, albergan una importantísima diversidad biológica y proporcionan el agua y los recursos de los que dependen innumerables especies de plantas y animales para sobrevivir y prosperar, entre ellas el ser humano”, reivindican.