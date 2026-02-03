Más de 380 capturas y seis millones de euros: la Generalitat hace balance de la “operación jabalí”

Comenzó a principios de diciembre, con el miedo a la peste porcina africanatras los casos detectados en Cataluña. La plaga, que se transmite entre jabalíes y genera una gran mortalidad, ha movido a la Generalitat a adoptar medidas de control de la población de esta especie. Ahora casi dos meses después, la vicepresidencia tercera y conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación hace balance de la “operación jabalí”: más de 380 ejemplares capturados y una inversión de seis millones de euros en el control de la especie.

En concreto, en las primeras semanas se han retirado 384 jabalíes, en el marco del plan de choque para prevenir una posible expansión de la peste porcina africana. Un plan de choque contra la sobrepoblación de ungulados que va a continuar su despliegue con la incorporación de 16 rutas de recogida de jabalíes y la activación de una segunda fase con jaulas en 14 zonas prioritarias dentro del plan de control de la especie.

Presentación del balance del plan de control de la sobrepoblación de jabalíes / Redacción Levante-EMV / GVA

Seis millones de euros

Así lo ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha detallado que se han destinado seis millones de euros a actuar frente a la sobrepoblación de jabalíes para reducir los riesgos sanitarios, económicos y ambientales asociados a esta especie, especialmente ante la amenaza de expansión de la peste porcina africana.

Durante la presentación del balance del plan contra la sobrepoblación de jabalíes, que se ha celebrado en Segorbe, el vicepresidente ha recordado que la primera medida es el fomento de la caza con ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

Pero además se ha puesto en marcha un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, y se continúa con la monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalíes.

85 puntos de recogida

A los puntos habilitados desde principios de enero se han sumado 16 rutas de recogida que ya están en marcha. El dispositivo ya cuenta con 85 puntos de recogida repartidos por toda la Comunitat Valenciana, lo que permite agilizar la retirada de los jabalíes abatidos en los cotos de caza.

De las 16 rutas habilitadas, seis están en Castellón, seis en Valencia y cuatro en Alicante. Se ha aprobado además un servicio adicional de recogida los domingos por la tarde en seis puntos fijos, dos por provincia, coincidiendo con la temporada de cacerías colectivas.

“Con ello garantizamos una gestión adecuada de los ejemplares cazados y facilitamos la labor de los cazadores, al tiempo que reforzamos la prevención sanitaria”, ha señalado Martínez Mus. Desde la puesta en marcha del plan, la Generalitat ha retirado 384 jabalíes en la Comunitat Valenciana, hasta el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.

Captura con jaula

El plan de choque incorpora ahora, además, una segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente. El vicepresidente ha explicado que “se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional”.

Imagen de una de las jaulas para el control de población de los jabalíes / Redacción Levante-EMV / GVA

Para ello, se establece un sistema previo de fototrampeo durante dos semanas, que permite detectar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procede a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública Vaersa. La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios donde no se pueden llevar a cabo con facilidad las capturas de cotos de caza,

Las zonas prioritarias en las que se desarrollan trabajos de fototrampeo y se instalarán las jaulas se distribuyen por provincias y comarcas de la siguiente manera: