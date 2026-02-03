Tráfico
Dos accidentes dificultan la circulación en Valencia
El siniestro más importante ha sido en la A-7 y ha afectado a las vías que desembocan en ella
Un segundo accidente se ha registrado a la entrada de València por la V-21
Un accidente a la altura de Riba-roja produce cuatro kilómetros de retenciones en la A-7 en sentido Alicante. El tráfico denso también se deja notar más al norte de esta vía, con dos kilómetros y medio de congestión entre València y Paterna y un kilómetro más entre Museros y Moncada. En sentido Barcelona también se registran dos kilómetros y medio de retenciones entre Riba-roja y Paterna y tres entre Xiva y Quart de Poblet.
Estas retenciones afectan también a la circulación en la autovía de Torrent, que se ve congstionada un kilómetro en el enlace con la A-7. En sentido València, la carretera acumula dos kilómetros de colas entre Picanya y València en el acceso a la ciudad.
La V-30 también lleva cinco kilómetros de tráfico lento en sentido hacia la A-7, entre València y Mislata. La DGT señala que hay un obstáculo en la vía, sin especificar si se trata de un vehículo averiado u otro tipo de elemento, en el punto kilométrico 5.4, a la altura del Pont de la Solidaritat, lo que complica más el tráfico. En sentido contrario, hacia el Puerto, la carretera acumula cuatro kilómetros de congestión: dos entre Paterna y Quart de Poblet y otros dos entre Mislata y Xirivella.
Un segundo accidente en la V-21, en la entrada de la ciudad, genera un kilómetro de colas y complica el acceso desde el norte.
La circulación también es lenta en la A-3 también entre Quart de Poblet y Xirivella, en la entrada a València.
La CV-35 acumula un kilómetro de retención de salida de València en Burjassot y tres más a la altura de Paterna, y dos y medio de entrada entre Paterna y Burjassot, más cuatro kilómetros en San Antonio de Benagéber hasta Paterna.
Por último, la pista de Silla presenta diez kilómetros de tráfico denso, entre Silla y València.
