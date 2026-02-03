Avalancha de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización anunciada por el Gobierno

La próxima regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado en Alicante una avalancha de personas en el Consulado de Argelia, donde se han vivido momentos de tensión y la Policía Nacional ha tenido que poner orden y disolver a la masa de migrantes que trataban de conseguir alguno de los 400 números que se han repartido a mano para ser atendidos en las instalaciones consulares.

La jurisdicción del Consulado de Argelia en Alicante es la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla, de ahí que hayan empezado a llegar inmigrantes argelinos de varias autonomías con el objetivo de realizar trámites previos a la entrada en vigor de la regularización extraordinaria.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante está en contacto con el Consulado de Argelia para abordar de forma urgente en una reunión alguna solución a un problema que se puede alargar durante los próximos días.

Los inmigrantes que deseen acogerse a esta regularización extraordinaria deben acreditar la ausencia de antecedentes penales en su país de origen, de ahí que los argelinos necesiten ir al Consulado de Argelia en Alicante con el fin de firmar un poder que autoriza a sus familiares en el país argelino a solicitar allí dicha documentación.

El tramo de la calle Pintor Velàzquez, donde se encuentra el consulado argelino, ha sido cortado por la Policía Nacional. Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada de Seguridad Ciudadana han cortado los accesos y solo autorizan la entrada a las personas que han conseguido cita a primera hora de la mañana.

Los momentos de tensión se han vivido desde las seis de la mañana, aunque desde horas antes ya había inmigrantes durmiendo en la calle y esperando para conseguir cita. Un joven argelino ha señalado a este diario que llegó a la una de la madrugada procedente de Villarreal y ha conseguido formalizar el documento para que su padre solicite en Argelia un certificado de antecedentes penales. Afirma que se tarda mucho tiempo en conseguir este trámite y por ello ha viajado hasta Alicante ahora.

También hay en la zona muchos argelinos que se están quejando de que no pueden hacer los trámites normales, como obtener pasaporte. Una mujer argelina que lleva 40 años en España ha precisado a este diario que deberían habilitar días diferentes para los que necesitan el certificado de penales, lo que evitaría el colapso de la atención al público.

Quejas de comerciantes

Los comerciantes de la zona se quejan de la situación porque los clientes no acuden y llevan así una semana. Se lamentan de que es "una ruina" para sus negocios y reclaman una solución porque así no pueden estar así los próximos meses.

Por otro lado, el concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, ha señalado al respecto que "estas son las consecuencias de la traición del PSOE y sus socios a los españoles. La invasión es una realidad y va a empeorar hasta no poder pisar las calles de Alicante de manera segura. En VOX lo tenemos claro y expulsaremos a todos y cada uno de los inmigrantes que entren ilegalmente en nuestro país así como a todos los legales que cometan delitos".

Ortolá ha denunciado asimismo que en Alicante "los extranjeros cometen más y peores delitos que los españoles, como así nos trasladan desde Policía Nacional, que hablan ya de colapso total de muchos barrios, principalmente de la Zona Norte, donde hace pocas semanas unos argelinos secuestraron, violaron y quemaron con un soplete durante varios días a una joven española".

Noticias relacionadas

El portavoz de Vox ha señalado finalmente que "no nos va a temblar el pulso. El presente y el futuro de nuestra nación y nuestras familias está ya en juego. No dejaremos que la mafia traidora socialista nos expulse de nuestros barrios".