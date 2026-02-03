El Consell dispara su recaudación en 2025 por los impuestos de la vivienda y las herencias

La recaudación de la Generalitat por tributos cedidos se disparó el pasado año un 12,7 %, desde los 2.593 millones de 2024 hasta la frontera de los 3.000 (2.923 millones). Es un aumento de 330 millones en solo un año, fruto de un ciclo económico de crecimiento, y motivado especialmente por los precios de un mercado de la vivienda que no deja de calentarse. Así se desprende de los datos actualizados por la Agencia Tributaria Valenciana al cierre de 2025.

Si se baja al detalle, los impuestos indirectos explican este aumento, principalmente el de transmisiones patrimoniales (el que se paga con la compra de vivienda de segunda mano, entre otras operaciones). Esto cuestiona el relato de que bajar tributos provoca directamente una subida de la recaudación. Más bien, el ciclo expansivo del mercado inmobiliario permite bajar ciertos impuestos sin que se resientan las arcas públicas. El boom inmobiliario lo aguanta todo.

Así, en 2025 la recaudación en Transmisiones Patrimoniales (ITP) fue de 1.747 millones, un 11,7 % más. Esta figura impositiva se encuentra en máximos históricos. Mucho más incluso que en la época de la burbuja: en 2006 o 2007 el Consell llegó a recaudar por ITP 1.287 millones, su máximo. Cabe recordar que en aquellos años, sobre todo, se compraba vivienda nueva, que tributa IVA, de ahí que la recaudación por Transmisiones fuera menor.

Donde la tributación sí estaba disparada aquellos años, mucho más que ahora, es en actos jurídicos documentados (AJD), otro impuesto ligado a todo tipo de contratos. En 2006 o 2007 la administración autonómica recaudaba más de 1.100 millones. En este momento se encuentra lejos: fueron 462 millones en 2025, con un aumento muy notable, del 21 %, 82 millones más.

Tal es la voracidad del mercado y el precio medio de las operaciones, que la recaudación por impuestos ligados a la vivienda sube incluso aunque se rebaje la carga fiscal. El actual Consell está haciendo bandera de la bajada de impuestos como una de las principales soluciones para solventar el problema de acceso. El tipo general es del 10 %, pero baja al 8 % en VPO de más de 180.000 euros o cuando el comprador es menor de 35 años. Si el precio es menor de 180.000 euros, el tipo es del 6 %.

Sucesiones, también al alza

Otro impuesto tradicional (y de larga tradición liberal) de cuya rebaja el Consell ha hecho bandera es el impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que grava las herencias. Con todo, la Agencia Tributaria Valenciana constata un aumento de casi el 15 % hasta los 256 millones en 2025. Son 33 millones más que en 2024, primer año completo del PP en el Consell y con este impuesto modificado.

¿A qué se debe entonces? En este caso hay explicación. No es que haya muerto más gente ni que hayan subido el tipo de gravamen. La cuestión es que en 2025 se liquidaron las tributaciones extraordinarias de Sucesiones fruto de las inspecciones que han aflorado fraudes en los cuatro años años anteriores, una campaña que puso en marcha el Botànic. Si se observa 2023, el último año con la política fiscal del anterior Consell, la recaudación por las herencias fue de 344 millones, 90 más que en 2025.

Al margen de estos capítulos, el impuesto de Patrimonio también eleva su recaudación un 14 % hasta los 230 millones. Por su parte, los impuestos al juego continúan prácticamente igual, con una recaudación de 158 millones.

Rebajas fiscales

Así las cosas, el Consell del PP, primero con Mazón y ahora con Llorca, baja impuestos, pero, siguiendo su lógica, no lo suficente, ya que la contribución de los valencianos sigue creciendo. Con un presupuesto de más de 32.000 millones, se trata de una parte pequeña de la tarta de ingresos de la Generalitat, apenas 3.000 millones, pero es aquella donde el gobierno autonómico tiene margen para aplicar su propia política tributaria.

Noticias relacionadas

En un contexto como el valenciano, marcado por la falta de ingresos y el déficit crónico derivado de la infrafinanciación, las rebajas fiscales generan fuertes críticas de la oposición, especialmente las que se dirigen a clases altas, como el impuesto de Patrimonio o Sucesiones, que beneficia principalmente a quien más hereda.