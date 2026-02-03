El exedil de Contratación en València, Félix Crespo, en el juicio del caso Taula: "El concejal es un testigo mudo".

Día de testificales en el juicio de la pieza E del caso Taula-Imelsa que se celebra desde el pasado 26 de enero en la sección tercera de la Audiencia de València. Una pieza que juzga el presunto amaño de los contratos en la concejalía de Cultura cuando estuvo dirigida por la concejala María José Alcón. La exregidora, fallecida en 2018, fue grabada por el yonqui del dinero, Marcos Benavent, repartiéndose las mórdidas tras la adjudicación de contratos. En el juicio también se investiga el presunto contrato zombi (cobrar sin trabajar, o no hacerlo para la administración que te paga) de Marcos Benavent en la Fundació Jaume II el Just, dirigida por el exdirigente del PP, Vicente Burgos, y primer marido de Alcón.

Uno de los testigos que declaró ayer fue Félix Crespo Hellín, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València de 2003 a 2019. Formó parte del equipo de gobierno de la alcaldesa (1991-2015) Rita Barberá con funciones directas de "contratación durante doce años, hasta 2015", aunque también tuvo "funciones directas en las áreas jurídicas, de Patrimonio, procedimiento sancionador y responsabilidad patrimonial".

Precisamente, la contratación de estos años es la que ha estado en el punto de mira de la justicia en la pieza A del caso Taula. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó el 30 de julio de 2024 a cuatro años y seis meses de cárcel y una multa de 5,3 millones de eurosal exvicealcalde de València, Alfonso Grau, por las trampas en las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011 financiadas con una supuesta caja B del PP. Junto a Grau fue condenado a cuatro años de cárcel José Salinas, exdirector de Valencia Turismo Convention Boureau, una de las fundaciones públicas del Ayuntamiento de València que nutría de fondos las campañas electorales del PP, según la sentencia, que aún no es firme.

La contratación del Ayuntamiento de València también se examina con lupa en el caso Azud, en la que se vuelve a investigar al exvicealcalde Alfonso Grau y al cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, por el presunto cobro de mordidas a cambio de contrataciones en diversas áreas del consistorio del cap i casal.

El exedil Félix Crespo explicó que "ser concejal de contratación depende de la alcaldía. Y ser miembro de la mesa de contratación viene determinado por ley". Además de explicar que "la mesa de contratación es un órgano colegiado donde tienen intervención la asesoria juridica, la secretaria general junto al concejal o concejala de turno, la jefa de servicio o la jefa de área de la que se contrata y el jefe de servicio gestor de contratación". A preguntas del abogado del expropietario de Cleop, Carlos Turró, acusado en esta pieza, Félix Crespo aseguró al ser preguntado sobre si la concejala Maria José Alcón intentó influir en algún contrato que esa opción resultaba imposible. "Sería del género absurdo que intentara influenciar. Hay un interventor, un secretario general y el jefe de la asesoría juridica. El concejal es un testigo mudo. Técnicamente estas tres personas valoran la perfección del procedimiento y que sea ajustado a derecho. Que se dirigiera a mi poco hubiera servido porque poco podía influir. Radicalmente no, le digo. Y más por la complejidad a las personas a las que tendría que dirigirse", respondió.

A preguntas del Fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado, Félix Crespo también aseguró que "no conocía a Marcos Benavent. Soy profesor en la facultad de Derecho yRita Barberá me pidió que participara en su proyecto, porque quería una persona con perfil juridico. Y el trabajo no me dejaba excesivo tiempo para la vida de partido. Y cuando iba a actos no saludaba a mucha gente".

En respuesta al abogado del Ayuntamiento de València, que ejerce la acusación popular, Crespo sí admitió que las concejalías realizan "una fase, un trabajo previo que la mesa de contratación asume que ese control previo está bien hecho".