La Generalitat ofrecerá 1.600 plazas de funcionario por oposición en 2026

Año nuevo, nueva oportunidad para trabajar en la Generalitat. La Conselleria de Hacienda ha negociado con los sindicatos la aprobación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026 que estará compuesta por un total de 2.671 plazas, tal y como ha informado el departamento autonómico en una nota tras finalizar la Mesa Sectorial de Función Pública, que ha respaldado la propuesta de manera unánime. Ahora esta OPE ha de pasar por el pleno del Consell para aprobar el decreto correspondiente.

Cuando esto ocurra, algo que el director general de Función Pública, Vicente Serra, ha indicado que será próximamente, se activarán para los próximos meses las 2.671 plazas correspondientes, aunque no todas estarán al alcance de todo el mundo. En este sentido, del total de plazas ofertadas, el 60 %, 1.603 plazas, será de turno libre a través de un proceso de oposición, esto es, que cualquier persona que cumpla una serie de requisitos que se reclame en la convocatoria se podrá presentar a la prueba pertinente.

Por su parte, el 40 %, 1.068 plazas, será de promoción interna a través de concurso-oposición, es decir, solo aptas para quienes ya tengan una plaza pública aprobada. De estas últimas, 934 plazas son de promoción interna ordinaria y 134 plazas de promoción interna específica.

Asimismo, se reserva un 10 % (267 plazas) del total de plazas ofertadas para personas con discapacidad. En concreto, un 5 % (134 plazas) será para personas con discapacidad física, un 3 % para discapacidad intelectual, y un 2 % para enfermedad mental. En cuanto al número de plazas para cada cuerpo, destacan las 400 plazas de la agrupación profesional funcionarial de subalterno y las 500 para el cuerpo C2-01 Auxiliar.

"Apuesta empleo estable"

En la Mesa Sectorial ha participado, estrenándose en el cargo, el conseller José Antonio Rovira quien ha dado la bienvenida a los representantes sindicales antes de la reunión y ha afirmado que esta OPE “es una oferta importantísima con la que se pretende reforzar la estabilidad del empleo en la Generalitat”. El conseller ha afirmado que la convocatoria de esta OPE “permitirá la reposición de empleados públicos, así como reducir la temporalidad”. “El Consell apuesta por el empleo estable y la cobertura de puestos para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos”, ha añadido.

Las convocatorias de los procesos selectivos deberán publicarse en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación del decreto. Además, el texto incluye una previsión de las plazas que se ofertarán en 2027, reforzando la planificación a medio plazo del empleo público en la Generalitat.