Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria"

«Me interesé por la urbanización de Les Naus cuando salió la promoción, fui a ver los pisos pero ya solo quedaba un tercero enfrente de las pistas de pádel. Como trabajo de noches lo descarté y después empecé a oír que las casas estaban súper dadas, que un empresario tenía tres... Vamos, que lo que se está viendo ahora era una historia que se sabía. Por casualidad, este pasado verano, en un anuncio en un portal inmobiliario, vi que se vendía una de las viviendas protegidas y llamé. Me lo cogió una chica, que me dijo que tenía que pagar 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. ¡¡223.000 euros!! No había oído esa cifra en negro jamás. Le pregunté si eso era una inmobiliaria y me dijo que sí, que estaban en Albacete. Le volví a preguntar si realmente me estaba diciendo que tenía que pagar esa cantidad en negro y me respondió que si sabía dónde vivíamos y que esto era España. Que si quería comprar el piso, bien, y que, en caso contrario, se lo dijera. Lo comenté con mi familia, mis cuñados llamaron también y les dijeron lo mismo».

Esto ocurrió el pasado 20 de agosto, según precisa esta mujer protagonista involuntaria de una compra frustrada en la primera promoción de vivienda protegida que se ha ejecutado en la ciudad de Alicante en más de dos décadas y que esos momentos se encontraba en pleno proceso de entrega de las adjudicaciones, gran parte de ellas ahora bajo sospecha. De hecho, el caso ya se ha cobrado la dimisión de la concejala Rocío Gómez y de la directora general María Pérez-Hickman, además de una suspensión de empleo y sueldo a un funcionario de la Generalitat por validar datos falsos para que su mujer consiguiera un piso en la promoción.

Alquiler y venta

Pero su caso no es el único. Un vecino de la zona de La Condomina, donde está ubicado el residencial que por mor de la proximidad ha visto crecer, y en el que estaba interesado, se puso en contacto hace un año con Fraorgi, la mercantil que gestiona la cooperativa Les Naus, a la que se apuntó con su pareja y donde les indicaron que todo estaba cubierto. Nada que hacer.

«Como vivimos de alquiler, seguimos buscando y este verano, cuando la gente comenzó a venir a vivir a Les Naus, vimos unos pisos de la urbanización en un portal inmobiliario. Primero salieron en alquiler y no entendía nada. ¿Cómo podía ser tratándose de una promoción protegida para primera vivienda? Enseguida los borraron y pensé que se trataba de un error».

«Dijeron que el dueño se tenía que ir por trabajo pero, allí no había rastro de que viviera alguien. No había ni luz»

Pero no lo era. Y continúa el relato. «Hará unos quince días vi uno publicado tanto en el mismo portal como en otro. Enseguida escribí para quedar y me sorprendió que no me daban la dirección, me decían que lo harían cuando faltara una hora para quedar. Les dije que no hacía falta, que conocía perfectamente la urbanización, que se trataba de Les Naus y al final fuimos a ver el piso, el trastero, todo... Era un piso de tres habitaciones en una cuarta planta. Entonces me dijo que el propietario, bueno, la propietaria, porque pedí una nota simple al Registro de la Propiedad para saber quién era, se tenía que ir a vivir fuera por motivos laborables y tenía que autorizar la venta la Generalitat».

Una explicación que al potencial comprador le pareció rara «porque el piso estaba de obra, de no haber vivido nadie allí, ni siquiera tenía luz». La representante de la inmobiliaria le siguió explicando que el propietario no quería «ser tonto» y vendía por 230.000 euros, «que es el tope que marca la Generalitat, y el resto sería hacer un contrato privado y dar un dinero en efectivo al dueño antes de subir a firmar». «Me pedía 180.000», continúa, a la vez que añade: «Aunque me pareció una barbaridad, le seguí la corriente porque me indignó ver que esa gente hiciera negocio con una vivienda que hemos pagado entre todos, porque por eso, y gracias al suelo municipal, la había podido comprar a 230.000 euros».

Anuncios en portales inmobiliarios de las polémicas viviendas protegidas en Alicante. / INFORMACIÓN

Ofertas

En portales inmobiliarios e in situ, este diario ha detectado hasta tres ofertas que están o han estado recientemente publicadas para la venta de pisos de la polémica promoción de vivienda protegida.

Una de ellas, un segundo, de tres habitaciones, dos baños y un aseo, con 88 metros útiles y 100 construidos, se llegó a poner a la venta en 520.000 euros, aunque la última oferta conocida se redujo hasta los 450.000 euros. En la oferta, ya retirada del portal, se resaltaba que estaba ubicada «en una de las zonas más cotizadas y exclusivas de Alicante». «Este imponente piso de 100 m2 te ofrece una calidad de vida excepcional en un entorno de lujo. Un hogar pensado para quienes buscar lo mejor», recogía la oferta de este segundo. Sobre las dependencias, del salón se decía que era «amplio, con ventanales que bañan de luz natural todo el espacio», mientras que de la terraza se contaba que era un «oasis para relajarte mientras disfrutas de las vistas y el clima mediterráneo».

Otro piso, un quinto, de tres habitaciones y dos baños, con 80 metros construidos, se vendía en 411.900 euros. Este piso ha estado visible en el portal web de la inmobiliaria tras saltar el escándalo, aunque iba a ser retirado. Este lunes aseguraban desde la empresa, tras la consulta de dos interesados, que se trataba de «una VPO que ya no está disponible» debido a unos supuestos «problemas familiares» del propietario, y que en breve iban a quitar el anuncio. En la ficha descriptiva del inmueble, que por la tarde todavía seguía publicada en la página web de la agencia, se indica que la vivienda «se encuentra en inmejorable estado (a estrenar)» y se adjuntaban varias imágenes de la misma, eso sí, con el fondo pixelado en aquellas que permitían reconocer la ubicación de la urbanización.

Un tercer piso, también ofertado en un portal inmobiliario, cuenta con tres habitaciones y dos baños, sobre una superficie útil de 90 metros cuadrados «de elegancia y funcionalidad». Se trata de un cuarto, con «magníficas vistas en un complejo residencial premium», con un precio de venta al público de 450.000 euros. En la oferta, el piso se publicita como: «Exclusiva viviendo VPO en urbanización de alto nivel». Añadiendo que debe ser para «primera vivienda». La oferta presumía de ser la de «un hogar con estilo, confort y servicios de alto nivel», recalcando que es «muy luminoso».

Noticias relacionadas

Imagen tomada la tarde del domingo en la urbanización de viviendas protegidas Les Naus, en Alicante, con pocas ventanas iluminadas. / Alex Domínguez

Compromís pide investigar

En este escenario, Compromís reclama que la Policía Local inspeccione los inmuebles bajo sospecha y apunta que también podrían estar arrendados a terceros. La formación valencianista solicita a su vez a Aguas de Alicante que contraste los datos de consumo en los pisos, con el objetivo de detectar posibles viviendas vacías, lo que tampoco permite la normativa autonómica.