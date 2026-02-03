La jueza de la dana pide a Emergencias que aclare el alcance del segundo Es Alert en las pedanías de València y l'Horta Sud

La jueza de la dana, la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja pide a la Conselleria de Emergencias que aclare el alcance del segundo Es Alert en las pedanías de València y l'Horta Sud, según una providencia y dos diligencias de ordenación de las que acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada requiere a la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat para que concrete el área o las pedanías de la ciudad de Valencia a las que se remitió el segundo Es Alert del día de la dana, a las 20.57 horas, y especifique si estaba incluida toda la pedanía de La Torre. También ordena al departamento autonómico que específique qué parte o área de los municipios de la comarca de l'Horta Sud estaban incluidos en ese Es Alert.

El día de la dana, en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) convocado a las 17 horas para dirigir la emergencia se informó a las 17.15 y 17.38 horas que se podían enviar mensajes a la población, un Es Alert aunque no se mencionó esta palabra. Una posibilidad que se planteó ante la situación que ya se vivía en Utiel desde las 13 horas y en la presa de Forata, en el río Magro, donde se informó a esas horas que que empezaba a rebosar agua por el embalse. Una información que reveló el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez en su declaración el pasado mes de diciembre y que desmiente la información facilitada por la entonces consellera Salomé Pradas, quien asegura que el mensaje no se planteó en el Cecopi hasta las 19 horas.

En este escenario de la población de Utiel aislada por la inundación y con la amenaza del desbordamiento de Forata también se volvió a aconsejar a las 17.45 horas advertir en un mensaje que a población se refugiara o subiera a las zonas altas. Un consejo que se omitió en el primer Es Alert de las 20.11 pero sí se incluyó en el segundo remitido a las 20.57 horas del 29 de octubre.

Es lo que intenta averiguar la instrucción de la dana, por qué en el relato de las horas críticas del Cecopi, se retrasó el Es Alert (cuyo primer borrador se escribió en un texto a las 18.15 horas). Una de las razones fue el debate suscitado sobre la frasse "permanezcan en sus casas" que sugirió el subdirector de Emergencias y que a algunos políticos presentes en el Cecopi les sonaba a confinar a la población, por lo que Pradas comenzó una ronda de consultas con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García y con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.

Noticias relacionadas

Otro debate suscitado que demoró la alerta la población antes de que fallecieran la mayoría de las 230 víctimas es que los políticos presentes en el Cecopi como Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Vicent Mompó y Alberto Moratilla, pidieron avisar a los alcaldes de la cuenca del Magro (alrededor de las 18 horas la atención se centraba en Utiel y aguas abajo de la presa de Forata) antes de enviar el Es Alert. De hecho Suárez ha añadido que se intentó una videoconferencia con los alcaldes ribereños al río Magro, pero nadie se conectó.