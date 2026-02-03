Llorca ficha otra asesora tras ampliar el cupo de eventuales

Continúa el goteo de asesores en la Generalitat, una vez el Consell de Llorca se ha desembarazado de los límites autoimpuestos en aras del ahorro y evitar la "grasa política" por parte de Carlos Mazón. El DOGV informa este martes del nombramiento de María Teresa Estevan Mieres como personal eventual con funciones de asesora del 'president', y con unas retribuciones correspondientes a la categoría C3 (48.000 euros), una resolución firmada por el propio Llorca.

En el penúltimo pleno del Consell, el gobierno valenciano eliminó el tope de asesores fijado en 72 eventuales por parte de Carlos Mazón. Se argumentó "nuevas necesidades" para situar el máximo en 116, el mismo que el establecido por el anterior ejecutivo del Botànic, el "Consell más caro de la historia", según el PP. Estevan se incorpora al equipo de asesores de Llorca que a final de año sumaban 18 nombres por lo que se aproxima a la veintena.