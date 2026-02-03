Medio millar de coches solidarios para reemplazar a los vehículos arrasados por la dana

“Nunca nunca había vivido algo de ese tamaño, haber perdido tanto la casa como el coche, hasta a mi mascota”. Muchos vecinos de la zona cero de la dana viven, quince meses después del 29 de octubre de 2024, en un recordatorio constante del agua y el fango. No pueden olvidar lo que ocurrió porque, cuando salen de sus casas a veces sin terminar de reparar para ir a trabajar o a ver a sus familiares y amigos, se enfrentan a largos y tortuosos trayectos en un transporte público que todavía pelea con las consecuencias de la catástrofe. Entre 120.000 y 130.000 coches fueron arrasados por la barrancada. Muchos de sus propietarios no los han repuesto. Es el colectivo de personas beneficiarias de la iniciativa de lahttps://solidaridadsobreruedas.com/en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

En concreto, desde noviembre de 2024 se han entregado ya 560 vehículos, ocho este mismo lunes. “A raíz de la dana, Solidaridad Sobre Ruedas surgió como una iniciativa voluntaria de personas que se unieron con empresarios del mundo del motor porque se dieron cuenta de que había un problema de movilidad en la zona cero, con muchísimos vehículos arrasados”, explica Laura Jiménez, directora de la fundación que se constituyó a finales de 2024. Entre los fundadores, la Real Federación Española de Automovilismo, RACE, RACC Mobility Club y FIA. Cuentan como “embajadores solidarios” con perfiles como el de Fernando Alonso, Carlos Sainz o Jorge Martínez Aspar.

Entrega de coches de la iniciativa solidaria de Fundación Solidaridad Sobre Ruedas / José Manuel López

Coches revisados y con la ITV pasada

Los coches llegan, asegura Laura Jiménez, “gracias a la colaboración de personas anónimas de toda España, que se han volcado y nos han donado esos vehículos para que podamos facilitárselos a los afectados por la dana”. Una vez se recibe uno de esos coches, la fundación cuenta con una red de empresas de servicios auxiliares y talleres para revisar los vehículos, para asegurarse de que son entregados en “perfectas condiciones”. También llegan a sus destinatarios con la ITV pasada y con los tres primeros meses del seguro de Mapfre pagados.

Desde todo el Estado, ha llegado todo tipo de vehículos y de todas las antigüedades y características. Eso sí, todos son vehículos seguros que están en condiciones de circulación perfectas. En su mayoría, apunta Jiménez, son turismos, pero alguna vez, este lunes también, hay alguna furgoneta. Este tipo de vehículos suelen reservarlos para personas o familias que tengan a su cargo a una persona con discapacidad que se mueva en silla de ruedas. En la dana se perdieron cientos de furgonetas adaptadas, dejando a cientos de personas sin su vía de salida de casa para ir a citas médicas, rehabilitación o hacer vida social o laboral.

16.000 solicitudes

Desde su puesta en marcha, Solidaridad Sobre Ruedas ha recibido alrededor de 16.000 solicitudes. “Nos siguen llegando, la gente va conociendo nuestra iniciativa con el tiempo, pero sobre todo porque sigue existiendo necesidad”, afirma la directora de la Fundación. Los beneficiarios, sin excepción, les han trasladado que siguen existiendo problemas con el transporte en la zona cero. “No todas las líneas de trenes funcionan, el transporte público es lento para las necesidades que hay, y tienen que perder muchísimo tiempo para poder llegar a sus trabajos o trayectos del día a día”, ejemplifica. Pero incluso se han encontrado con casos más extremos, de personas que trabajan a dos localidades de distancia de donde viven y optan por ir al trabajo caminando ante la falta de alternativas. Una de las personas que se encuentran en esa situación, por cierto, ha recogido este lunes su coche solidario.

Y es que a los plazos de las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros para la compra de vehículos en los casos de pérdida por la dana se suma el problema de las cantidades en algunos casos. El Consorcio tasa el vehículo antes de calcular el importe de la ayuda, de modo que los propietarios de coches más antiguos reciben menos subvención. “En muchos de los casos que nos encontramos, los beneficiarios han recibido la ayuda del Consorcio pero esta no les ha permitido reemplazar el coche”, dice Jiménez.

Solidaridad sobre Ruedas recibe muchas más solicitudes de las que puede gestionar. En concreto, 16.000, articuladas a través de su página web. Se hace la petición a través del WhatsApp de la entidad, y la fundación después hace una ronda de entrevistas personales y llamadas para conocer las necesidades en cada caso concreto. “A pesar de que, a veces, los titulares son otros, siguen existiendo personas con necesidad y que no han podido recuperar su vida”, concluye la directora de la fundación.

"Lo pasamos muy mal"

Uno de los destinatarios de coches entregados este lunes asegura que jamás había vivido algo como la dana. Fue un arrase total “haber perdido tanto la casa como el coche”, hasta su mascota. Este lunes recoge su llave, exultante. “Me voy con un vehículo y muy agradecido por la ayuda”.

“Estoy super emocionada de de que por fin voy a poder ir a trabajar con este cochecito que esperaba tanto”, añade otra de las adjudicatarias, vecina de la zona cero. Reconoce que pensaba: "No llegará, no llegará mi día." Pero ha llegado. “Lo pasamos muy mal todos pero cosas como esta ayudan un montón”, zanja.