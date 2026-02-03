El PSPV denuncia que "Pérez Llorca da la espalda a la seguridad en las infraestructuras ferroviarias valencianas"

Los socialistas valencianos aseguran asistir con preocupación a "las permanentes averías e incidencias, algunas de ellas graves, que se están produciendo en la red de Metrovalencia, especialmente en la zona dana", como ayer adelantó Levante-EMV en su edición digital y en papel. Unos problemas a los que el PSPV suma la "preocupación por la falta de validación de estas infraestructuras ferroviarias por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, como insistentemente hemos denunciado ante la pasividad del Gobierno valenciano", asegura la síndica adjunta del grupo socialista en las Corts, y exconsellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.

Desde el PSPV también recuerdan que ya solicitaron a la Generalitat a través de las Corts la petición para que se constituya la Comisión valenciana para la investigación de los accidentes o posibles incidencias en la red ferroviaria autonómica. Una proposición no de ley que defendió en el parlamento valenciano el diputado socialista Michel Montaner. "Lamentamos que el PP se abstuviera de la convocatoria de la comisión de investigación de accidentes, mostrando así la nula voluntad del Consell en impulsar este organismo fundamental para esclarecer accidentes e incidencias en la red de metro autonómica". Aunque esta PNL para crear la comisión valenciana de investigación de accidentes e incidentes ferroviarios salió adelante con los votos del Partido Socialista, que era el grupo proponente, Compromís y VOX, la Generalitat "continúa sin reaccionar y proceder a la convocatoria de esta comisión, que, entre otras cosas, también está prevista en la Ley de Seguridad Ferroviaria". Una comisión que, recuerda la diputada socialista, "también solicitó el comité de empresa de FGV tras la DANA y por eso el grupo socialista registró y debatió una PNL para su creación".

Por eso, concluye María José Salvador, "lamentamos que [Juan Francisco] Pérez Llorca [presidente de la Generalitat] dé la espalda a la seguridad en las infraestructuras ferroviarias valencianas y pedimos que de manera inmediata proceda a la revisión de la misma y, sobre todo, a dar cumplimiento también a las indicaciones que realiza la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria sobre la red de Metrovalencia".