Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ford AlmussafesTiempo ValenciaFalsificación ITVNómina LlorcaRambla PoyoOposicionesAlmasseraSagunt LUXBaliza V16Renta 2025
instagramlinkedin

Temporal

Borrasca Leonardo: la Aemet señala un triple aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Comunitat con lluvias

Una nueva borrasca atlántica daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento el fin de semana, según Aemet

La Aemet eleva el nivel de aviso en Valencia por fuertes vientos para este jueves

La Aemet eleva el nivel de aviso en Valencia por fuertes vientos para este jueves / Jorge Zapata/Efe

Jaime Roch

Jaime Roch

València

"Jornadas muy adversas", ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, sobre los episodios del temporal que la borrasca Leonardo producirá.

Desalojos, poblaciones aisladas y cortes de carreteras es el impacto del azote de la borrasca Leonardo en España, que está dejando tiempo muy adverso, con riesgo extremo de inundaciones y desbordamientos por lluvias extraordinariamente abundantes sobre todo en Andalucía, en alerta roja, que podrán acumular en zonas de Cádiz y Málaga más de 400 litros por metro cuadrado en solo dos días. Lluvias, nevadas, vientos, deshielo y fuerte oleaje mantienen en alerta meteorológica a casi una decena de comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Rachas máximas de 80 km/h

La Aemet ha señalado un triple aviso amarillo por fuertes rachas de viento en Valencia, Alicante y Castellón. Las horas marcadas durante estos avisos son desde las 10 a 18 horas, con rachas máximas de 80 km/h. Concretamente, el 112 de la Comunitat Valenciana refleja preemergencia/alerta por vientos nivel amarillo en Valencia (toda la provincia), Alicante (toda la provincia) y Castellón (interior y litoral norte), además de fenómenos costeros en la costa de Alicante. El viento podrá causar "caída de ramas, árboles y objetos", ha añadido Rubén del Campo.

Según ha explicado el portavoz de Aemet, la masa de aire impulsada por la borrasca Leonardo prácticamente desde el Caribe se caracteriza por tener "un gran contenido de humedad" al atravesar el Atlántico, por lo que dejará precipitaciones "extraordinarias en cuanto a cantidades, especialmente para hablar de pleno invierno".

La prevision de lluvias en Valencia para el resto de la semana según Aemet.es

La prevision de lluvias en Valencia para el resto de la semana según Aemet.es / Aemet.es

Lluvias en Valencia

Aemet prevé precipitaciones generalizadas y persistentes, que se mantendrán durante la primera mitad del día bajo el efecto, de nuevo, de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo. Continuará lloviendo de forma persistente en puntos de Valencia, donde la previsión es de un 95 por ciento de lluvias en la primera parte del día y un 55 por ciento el resto de la jornada.

Noticias relacionadas

El fin de semana, aun con incertidumbre, se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento. El sábado hay un 75 por ciento de lluvias en Valencia y el domingo, un 50 por ciento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
  2. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  3. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  4. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  5. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  6. Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
  7. El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP
  8. La jueza de la dana rechaza investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca

Borrasca Leonardo: la Aemet señala un triple aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Comunitat con lluvias

Borrasca Leonardo: la Aemet señala un triple aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Comunitat con lluvias

Cae una telaraña de redes de narcos con 51 detenidos que vendían en Valencia cocaína traída de Portugal

Cae una telaraña de redes de narcos con 51 detenidos que vendían en Valencia cocaína traída de Portugal

Bioparc Valencia celebra su 18º aniversario reconocido internacionalmente como modelo de ocio “con causa”

Bioparc Valencia celebra su 18º aniversario reconocido internacionalmente como modelo de ocio “con causa”

El Plan de Cercanías de 2017 ya señalaba como obsoletos a 27 trenes que no se han sustituido

El Plan de Cercanías de 2017 ya señalaba como obsoletos a 27 trenes que no se han sustituido

Benaguasil celebra una jornada europea de intercambio cultural con el programa Traditions2EU

Benaguasil celebra una jornada europea de intercambio cultural con el programa Traditions2EU

El Clínico de València al límite: 83 pacientes y 90 horas en Urgencias para conseguir cama en planta

El Clínico de València al límite: 83 pacientes y 90 horas en Urgencias para conseguir cama en planta

La Comisión Mixta para la dana se reunirá por primera vez el 18 de febrero

La Comisión Mixta para la dana se reunirá por primera vez el 18 de febrero

Otra interesada en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "El piso me lo enseñó un vecino de la dueña, eran 465.000 euros, 235.000 en negro"

Otra interesada en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "El piso me lo enseñó un vecino de la dueña, eran 465.000 euros, 235.000 en negro"
Tracking Pixel Contents