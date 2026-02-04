Borrasca Leonardo: la Aemet señala un triple aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Comunitat con lluvias

"Jornadas muy adversas", ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, sobre los episodios del temporal que la borrasca Leonardo producirá.

Desalojos, poblaciones aisladas y cortes de carreteras es el impacto del azote de la borrasca Leonardo en España, que está dejando tiempo muy adverso, con riesgo extremo de inundaciones y desbordamientos por lluvias extraordinariamente abundantes sobre todo en Andalucía, en alerta roja, que podrán acumular en zonas de Cádiz y Málaga más de 400 litros por metro cuadrado en solo dos días. Lluvias, nevadas, vientos, deshielo y fuerte oleaje mantienen en alerta meteorológica a casi una decena de comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Rachas máximas de 80 km/h

La Aemet ha señalado un triple aviso amarillo por fuertes rachas de viento en Valencia, Alicante y Castellón. Las horas marcadas durante estos avisos son desde las 10 a 18 horas, con rachas máximas de 80 km/h. Concretamente, el 112 de la Comunitat Valenciana refleja preemergencia/alerta por vientos nivel amarillo en Valencia (toda la provincia), Alicante (toda la provincia) y Castellón (interior y litoral norte), además de fenómenos costeros en la costa de Alicante. El viento podrá causar "caída de ramas, árboles y objetos", ha añadido Rubén del Campo.

Según ha explicado el portavoz de Aemet, la masa de aire impulsada por la borrasca Leonardo prácticamente desde el Caribe se caracteriza por tener "un gran contenido de humedad" al atravesar el Atlántico, por lo que dejará precipitaciones "extraordinarias en cuanto a cantidades, especialmente para hablar de pleno invierno".

La prevision de lluvias en Valencia para el resto de la semana según Aemet.es / Aemet.es

Lluvias en Valencia

Aemet prevé precipitaciones generalizadas y persistentes, que se mantendrán durante la primera mitad del día bajo el efecto, de nuevo, de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo. Continuará lloviendo de forma persistente en puntos de Valencia, donde la previsión es de un 95 por ciento de lluvias en la primera parte del día y un 55 por ciento el resto de la jornada.

El fin de semana, aun con incertidumbre, se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento. El sábado hay un 75 por ciento de lluvias en Valencia y el domingo, un 50 por ciento.