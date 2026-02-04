Bioparc Valencia celebra su 18º aniversario reconocido internacionalmente como modelo de ocio “con causa”

Con una visión avanzada a su tiempo, Bioparc instauró en Valencia una nueva forma de acercarse a la naturaleza salvaje con el fin último de preservarla. El objetivo era doble: evitar la extinción de las especies en peligro y motivar un cambio de actitud en la sociedad hacia la protección del medioambiente. Y todo ello con una propuesta de ocio “con causa” que ya es un referente, al situarse entre los mejores parques de conservación del mundo. Contemplar la belleza de los paisajes exóticos y admirar los animales que los habitan es una realidad en Bioparc, una institución que ahora cumple 18 años y que se encuentra en un momento excepcional.

El compromiso con la sociedad y el futuro de nuestro planeta forma parte de las acciones de Bioparc y, especialmente, de las celebraciones. En esta ocasión, la promoción del aniversario se puede disfrutar durante todo febrero y se alargará hasta el domingo 1 de marzo. Bajo el propósito de presentar opciones para “todos los gustos”, la promoción es doble y así es posible elegir entre la entrada de un día por 23€+1€ (compra solo on line y, al menos, el día anterior a la visita) o el pase B! de un año por solo 53€+1€ (en este caso, disponible tanto en la web como en la taquilla del parque).

Promoción “con causa”

Esta promoción “con causa” está vinculada a la preservación de la especie más valenciana, el murciélago y cada +1€ de las entradas y pases B! se destinarán, a través de la Fundación Bioparc, a la recuperación de las distintas especies de murciélagos de la Comunitat Valenciana, que se encuentran en riesgo de desaparecer y es necesario actuar para que dispongan de ambientes seguros y vuelvan a habitar nuestras tierras.

Si durante estos 18 años descubrir Bioparc ha sido una experiencia única para millones de personas, este 2026 comienza de forma extraordinaria, con verdaderos hitos en la conservación de la biodiversidad como son el nacimiento del primer rinoceronte, que ya se encuentra a la vista del público, y que se añade a las crías de chimpancé o de elefante.

Kairu, el bebé rinoceronte nacido en Bioparc Valencia / Bioparc

Cabe insistir en que estas nuevas “vidas” representan la esperanza para estas especies en grave riesgo de extinción y que se producen gracias a la exitosa participación de Bioparc en los programas internacionales que luchan por conseguir poblaciones “de reserva” con criterios científicos y bajo atención humana que garanticen su supervivencia.

Todo el equipo de Bioparc está orgulloso de este trabajo que aporta el máximo bienestar a los animales y que ofrece una vivencia sensacional a las personas, con multitud de actividades, y compartiendo el amor y respeto por esta maravillosa naturaleza que tenemos la responsabilidad de cuidar y mantener.

Actividades educativas por el Día Mundial de los Humedales

Con motivo del Día Mundial de los Humedales, efeméride impulsada por la ONU el 2 de febrero, en 2026 bajo el lema “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”, Bioparc Valencia organiza este sábado 7 de febrero actividades educativas dirigidas a escolares y público general, que acercan la realidad de los humedales africanos, su biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados a estos ecosistemas. El objetivo es sensibilizar sobre su valor ecológico y cultural y fomentar un compromiso activo con su conservación.

Valencia es la única “Ciudad humedal” acreditada en España con el galardón otorgado por Ramsar, el tratado intergubernamental de conservación de los humedales al que se han adherido el 90% de los Estados miembros de la ONU de todas las regiones geográficas del planeta. La Albufera es un enclave vital para la biodiversidad y una referencia respecto a la trascendencia de implementar el uso racional de estas zonas para generar beneficios socioeconómicos sostenibles.

Chimpancés en la selva ecuatorial de Bioparc Valencia / Bioparc

Desde Bioparc se quiere poner en valor la relevancia de la educación ambiental de la sociedad para dar a conocer estas joyas de nuestro entorno. Y, en esta ocasión, el Día Mundial de los Humedales recuerda así que proteger estos espacios significa preservar no solo la biodiversidad, sino también el patrimonio cultural y los saberes tradicionales que han permitido a las sociedades humanas convivir con la naturaleza. Cuidar los humedales es, en definitiva, cuidar nuestro futuro común.