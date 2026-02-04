Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Mundial del Cáncer

Cáncer Valencia extiende su asistencia psico-oncológica a 9 municipios valencianos

La asociación insiste en demandar un modelo de atención más humano e integral con cuatro ejes

Casi 70.000 valencianos conviven con la enfermedad desde hace tres años

Una paciente durante la realización de una mamografía.

Una paciente durante la realización de una mamografía. / Europa Press

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

La asociación Cáncer Valencia extiende su red de puntos donde presta asistencia psico-oncológica a nueve municipios de la provincia de Valencia. Hasta ahora, lo ofrecía en cinco ubicaciones: sus sedes de València ciudad, Port de Sagunt y Gandia, así como en dos pequeñas consultas en Utiel y Almussafes. A lo largo de 2026, ampliará el servicio a las localidades de Faura, Xàtiva, Alzira y l'Alcúdia en espacios cedidos por entidades locales o los propios consistorios.

Cuando se pongan en marcha, estos puntos ofrecerán atención varios días a la semana y, dependiendo de las necesidades y la demanda, podrían ir ampliando su horario. Así ocurrirá también con los servicios ofrecidos. En un primer momento, solo se centrará en el apartado de la salud mental, pero la entidad no descarta que se vaya ampliando la cartera de servicios, que ya ofrece en su sede central en el 'cap i casal', a materias como la nutrición, por ejemplo.

La medida la ha anunciado el doctor Antoni Llombart con motivo del Día Mundial del Cáncer, una jornada que Cáncer Valencia ha aprovechado para reivindicar una atención al cáncer más humana e integral, basada en cuatro ejes:

  • La atención integral a la persona. Desde Cáncer Valencia, se ofrecen servicios gratuitos de fisioterapia, logopedia, nutrición, actividades grupales o atención jurídico-laboral.
  • La autonomía y participación de los pacientes, para lo que la entidad ha creado la primera Red de Pacientes con Voz.
  • Los nuevos entornos asistenciales. Con ese objetivo, la asociación ha creado espacios más acogedores, cercanos y personales en sus sedes; la de València es un ejemplo.
  • Y el bienestar y la formación de los profesionales sanitarios para que tengan mejores herramientas para dar malas noticias.

Esta atención pretende, según Llombart, que el cáncer "no sea un padecer, sino una situación más como podría ser la de una persona que ha tenido un infarto de miocardio". Es lo que están reclamando los pacientes, según las encuestas realizadas por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Antoni Llombart presenta la nuesva estrategia de Cáncer Valencia con 9 puntos de atención psico-oncológica.

Antoni Llombart presenta la nuesva estrategia de Cáncer Valencia con 9 puntos de atención psico-oncológica. / Miguel Angel Montesinos

Una enfermedad crónica

Esta demanda se alinea con la cronicidad que el cáncer está experimentando en los últimos años, con más pacientes que conviven con la enfermedad durante más tiempo porque la medicina ha conseguido reducir la mortalidad de la enfermedad. En la Comunitat Valenciana, 68.762 pacientes conviven con el cáncer desde hace tres años y, pese a que la mortalidad general, se ha reducido al 40 %, hay una importante parte de la sociedad que deberá aprender a vivir siendo enfermo con cáncer. "Nos hemos de ocupar no solo de tratar, sino de prevenirla y de humanizarla -, explica Llombart-. Hay que darles una atención, que hasta ahora se daba fraccionada, a los largos supervivientes del cáncer".

Noticias relacionadas

La entidad ofrece todos estos servicios a los que la sanidad pública no está llegando con la consistencia que debiera. En este sentido, el doctor Llombart ha valorado la Estrategia contra el cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, presentada por el president Juanfran Pérez Llorca el lunes, que creará 60 plazas de onco-psicología en 23 unidades diferentes repartidas por toda la autonomía. "Ojalá sean una realidad muy pronto", ha concluido.

