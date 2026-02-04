El Clínico retira 20 equipos de protección de Radiología "no aptos" tras la denuncia del sindicato de Enfermería

El hospital Clínico de València ha retirado una veintena de equipos de protección del Servicio de Radiología y Hemodinámica, después de la denuncia de Satse, tras denunciar que estaban "deteriorados". Según explican fuentes del sindicato, se ha determinado que los seis chalecos, las cuatro faldas, los dos delantales de cuerpo entero y los ocho collarines no eran "aptos para el uso", pese a que se han estado utilizando hasta hace poco.

Tras la retirada del material, Satse reclama un informe para determinar el posible impacto para el personal que ha podido estar expuesto a radiaciones ionizantes de "forma continuada". "La exposición diaria a radiación -, esgrimen- es acumulativa y, por tanto, podría tener consecuencias graves e irreversibles para la salud de los profesionales". Por eso, solicitan un "exhaustivo estudio de salud" a las enfermeras que trabajan en el servicio y, también, lo han hecho en los últimos meses.

Asimismo, el sindicato de Enfermería presentará en breve una denuncia ante Inspección de trabajo para que inicie una investigación si lo considera oportuno.

Análisis a fondo

La petición pide investigar si el material solo presentaba un "deterioro externo" o si, por el contrario, podría afectar a su capacidad de protección frente a la radiación; una petición que incluye que el material "no sea destruido" para poder ser analizado. El sindicato no solo pide una informe, sino tener acceso a las fichas técnicas del material retirado, así como a los controles de calidad y otras pruebas sobre su integridad realizadas durante los últimos años.

Otra de sus peticiones es saber si estos equipos se han utilizado también durante las guardias de Atención Continuada, un servicio que utiliza los mismos quirófanos que el servicio durante las tardes, noches y fines de semana.

Prevención

Desde Satse recuerdan que los chalecos y el resto de protección deben estar "adaptados al cuerpo de cada trabajador". Son conscientes de que el servicio ya ha tomado las medidas y se ha encargado nuevo material, pero que este tardará dos meses en llegar. Mientras tanto, denuncia que se les han entregado delantales talla XL, que "resultan excesivamente grandes y pesados".

Desde el Hospital Clínico se explica que el Servicio de Protección Radiológica "realiza periódicamente revisión de los equipos de protección, procediendo a sustituir aquellos que presentan deficiencias. Cuando se detectan equipos que han de ser reemplazados, se sustituyen. Se realizan contantemente adquisiciones periódicas de nuevo material".

"Tanto los equipos de protección, como las personas que trabajan con ellos, llevan constantemente dosímetros que se encargan de hacer una lectura y medición de la radiación. No se han detectado niveles próximos a los límites reglamentariamente establecidos", inciden.