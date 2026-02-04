El Clínico de València al límite: 83 pacientes y 90 horas en Urgencias para conseguir cama en planta

Iniciado febrero y con la incidencia de virus respiratorios en un lento descenso, algunos hospitales siguen viviendo situaciones al límite. Es lo que ocurre en el hospital Clínico de València, según la información transmitida por CSIF, donde este miércoles se acumulaban 83 pacientes esperando una cama en planta; algunos de ellos estaban hasta 90 horas esperando en las diferentes salas de Observación de Urgencias. En la A, había esperando 29 personas y, en la B, 17 personas. El resto se repartía por la Unidad Técnico-Quirúrgica o la sala el "Despertar", que acogía a 37 pacientes.

El motivo de esta acumulación de pacientes es la falta de camas en planta, una situación que provoca dos cosas. En primer lugar, que el personal se ve obligado a duplicar las camas en los boxes y donde, por tanto, hay menos espacio, lo que repercuta en "más complejidad en la atención y menos privacidad". Y, en segundo lugar, la estancia de un mayor número de personas en Urgencias duplica el trabajo y la carga asistencial para un personal que, en contraposición, no se ha incrementado.

Según el comunicado, esto provoca un "perjuicio para los pacientes y un sobreesfuerzo y una frustración para los profesionales por no poder atenderles en las condiciones adecuadas". Ante esta situación, CSIF reclama "soluciones inmediatas" y una ampliación del espacio y la plantilla para "rebajar la saturación".

También en Llíria

Las quejas por la saturación en el hospital Clínico llega solo un día después de que el sindicato exigiera la creación de una unidad de preingreso, con personal propio e independiente, para aliviar la saturación que sufre el servicio de Urgencias del Hospital de Llíria. La central sindical señala que la escasez de espacio, con 12 camas en la sala de Observación de Urgencias, provoca que los boxes se dupliquen y lleguen a instalarse pacientes en el pasillo.

El incremento de la presión asistencial en los hospitales es uno de los clásicos del mes de enero. Este año no se ha llegado a situaciones de colapso como en años anteriores, pero el alargamiento de la temporada de virus respiratorios está prolongando a su vez la llegada de pacientes a los servicios de Urgencias de los hospitales. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, dice que es una situación "temporal" y "cíclica" e insiste en referirse a las 273 contrataciones de refuerzo hechas por la Conselleria de Sanidad.

Descenso estancado

A falta de conocer la actualización de los datos de esta semana del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) de la Comunitat Valenciana, la curva de incidencia refleja un descenso lento y progresivo del número de contagios. Desde mediados del mes de diciembre, el número de casos se ha estancado, con ligeras fluctuaciones, en el entorno de los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Esto se explica a la crecida del virus sincitial que marcó máximo de la temporada con 140,7 puntos hace siete días. Por contra, la gripe sigue su descenso y se sitúa en 75,7 puntos, después de rebasar la barrera de los 400 en el mes de diciembre.