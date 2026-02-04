Colapso total en la pista de Silla con nueve kilómetros de retenciones de entrada a València

La pista de Silla se encuentra completamente colapsada en la mañana de este miércoles con nueve kilómetros de colas en dirección hacia València, desde Silla hasta la capital, es decir, en casi la totalidad de la carretera se circula con tráfico lento, desde el kilómetro 4, poco después de conectar con la A-7, hasta el 13, en la entrada a la ciudad.

Además, un accidente en la A-7 a la altura de Aldaia dificulta la circulación en sentido Alicante y provoca dos kilómetros de retenciones entre Quart de Poblet y Aldaia. La vía acumula también cinco kilómetros de congestión entre Torrent y Quart de Poblet en sentido Barcelona.

Un vehículo detenido en la V-30 también está produciendo colas en sentido hacia la A-7, con cinco kilómetros a la altura de València y Mislata. En sentido contrario, hacia el puerto, la vía acumula tres kilómetros de congestión entre Quart de Poblet y Xirivella y un kilómetro y medio más a la altura de Paterna. La CV-30, que desemboca en esta circunvalación, también se ve congestionada con 2 kilómetros y medio de tráfico denso.

La CV-35, hacia Ademuz, lleva dos kilómetros y medio de tráfico denso a la altura de Paterna y, en sentido contrario, de entrada a València, acumula 3,5 kilómetros.

La A-3, por su parte, suma cuatro kilómetros de retenciones hacia València entre Quart de Poblet y Xirivella. Registra un vehículo detenido a la altura de Quart de Poblet que dificulta la circulación.

Por último, ni la V-21 ni la autovía de Torrent han registrado importantes dificultades de circulación esta mañana.