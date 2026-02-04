La Comisión Mixta para la dana se reunirá por primera vez el 18 de febrero

Ha tardado en llegar, a pesar de la diversidad de voces que la reclamaban, pero ya hay fecha para la celebración de la primera reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana. Será el 18 de febrero, miércoles, y más de quince meses después del fatídico 29 de octubre de 2024, como han confirmado fuentes implicadas en el encuentro.

A principios de enero, representantes de la Generalitat y el Gobierno central se reunieron en una especie de “precomisión” para pactar la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta intergubernamental para coordinar la reconstrucción tras la dana en la Comunitat Valenciana. En ese momento se indicó se convocaría la primera reunión del organismo en las sucesivas semanas, aunque los nombres de las personas que se sentarán a la mesa todavía no estaban claros todavía.

El accidente de Adamuz retrasó la primera reunión

De hecho, la intención inicial era que la comisión pudiera constituirse oficialmente y encarar su primera reunión antes de que acabara el mes de enero, pero el accidente ferroviario mortal en Adamuz y los consiguientes días de luto oficial obligaron a retrasar el calendario.

Este mismo martes, el Gobierno de España aprobó por real decreto la creación de la comisión, adscrita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática e integrada por representantes de la Administración General del Estado, de la Generalitat Valenciana y de las entidades locales más afectadas de la Comunitat Valenciana.

¿Quién estará en la Comisión Mixta?

La Comisión Mixta será copresidida de forma simultánea por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y por el president de la Generalitat Valenciana. En cuanto a los miembros de la Comisión Mixta, habrá tres representantes de la administración estatal designados por el ministro Ángel Víctor Torres. Uno de los nombres ya está claro: el de Zulima Pérez, la titular del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.

Asimismo, habrá tres representantes designados por la Presidencia de la Generalitat, y un representante por cada una de las entidades locales más afectadas por la dana, que incluyen al presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicent Mompó y a los alcaldes y alcaldesas de los 75 municipios de la Comunitat Valenciana incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

Lo que hará la Comisión Mixta

En cuanto a las funciones de la Comisión Mixta, desde Moncloa destacaron la de asegurar la actuación coordinada de las diferentes administraciones para evaluar las necesidades de la población afectada que permita adoptar medidas de forma ágil que beneficien a los damnificados, además de planificar y coordinar las actividades de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por los daños, y la prestación de los servicios necesarios para atender a la población afectada.

Asimismo, tendrá la función de asegurar el correcto funcionamiento de las ayudas concedidas por las distintas administraciones públicas a los damnificados, y podrá tomar medidas para impulsarlas o agilizarlas. Por último, se contempla que pueda hacer labores de seguimiento de las medidas adoptadas por las administraciones afectadas.