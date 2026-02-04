El Consell apura los plazos e incorpora casi 800 millones de fondos europeos sin gastar de 2025

Los presupuestos para 2026 todavía no están ni en fase de elaboración, muy lejos aún de llegar al horno de las Corts donde falta ver la temperatura con Vox, pero ya disponen de algunos ingredientes. En concreto, 789 millones de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se impulsaron desde Bruselas tras la covid y que la Generalitat viene recibiendo desde 2021 y que desde entonces se han ido prorrogando. Solo que en esta ocasión, esa levadura financiera procedente de la UE tiene un riesgo importante asociado: si no se utilizan pronto van a caducar.

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicado este martes el acuerdo del Consell del pasado 30 de enero por el que el Ejecutivo autonómico transfiere al ejercicio de 2026 los fondos MRR que no se gastaron en 2025. Son 789 millones y el movimiento es el mismo que se lleva realizando en los últimos dos presupuestos, aunque con tres diferencias. La primera es la cuantía. En 2024 se transfirieron 1.039 millones del presupuesto de 2023 mientras que el año pasado fueron 1.047 millones en una situación similar a la actual al estar con las cuentas prorrogadas del año anterior.

La segunda diferencia es el momento. En el primer caso fue en abril, en el segundo a mediados de marzo y ahora se lleva a cabo esta incorporación de crédito a inicios de febrero, una premura que viene relacionada con el tercer cambio: los plazos están, ahora sí, al límite. De hecho, tal y como se recoge en la orden aprobada por el Consell, se especifica que la prórroga de las acutaciones "no podrá exceder el ejercicio 2026". O lo que es lo mismo: ya no habrá más prórrogas, o se gastan ya o se pierden. En algunos casos incluso ese intervalo es anterior, con obligación de certificar proyectos antes del 30 de junio.

Casi el 65 % "en disposición"

Las cifras han ido pasando de año en año porque, según explican fuentes del Consell, Europa va enviando las transferencias correspondientes de manera global y se va ejecutando conforme se van aprobando los proyectos. Es decir, muchas de las líneas que llegan a este 2026 se recibieron en su totalidad en 2023, pero no se han podido ejecutar de manera completa. Lo que no se ha gastado, se pasa al año siguiente, con límite en este 2026, a lo que se han ido sumando las nuevas partidas que se aprueban desde Bruselas con paso intermedio por Madrid, algo que ha ido disminuyendo considerablemente.

Pero los 789 millones que se incorporarán al ejercicio de 2026, con presupuestos prorrogados, no parten todos de la misma situación. De estos, 511 se encuentran en "disposición", es decir, comprometidos con terceros pero todavía sin considerarse una obligación reconocida, es decir, ejecutado. Es el 64 %, casi dos de cada tres euros. En fases inferiores están 95 millones como "saldo autorizado" y 44 como "saldo retenido" mientras que 137,8 millones, un 17 %, están "disponibles", sin asignación ni avance alguno.

Aviso en Vivienda

Donde más trabajo hay por delante ante la meta de ejecución antes de que acabe el ejercicio es en los fondos vinculados a Vivienda, competencia que recae en la Vicepresidencia primera que encabeza Susana Camarero. Para este año incorpora 328 millones, la que más y el 40 % del global. Es, de hecho, la única que incrementa la cuantía respecto a lo que quedó pendiente de 2024, cuando fueron 290. Fuentes de este depatamento explican que se debe a que ha habido renuncias de ayuntamientos que tenían programas de rehabilitación energética de barrios vulnerables otorgados por el Botànic en 2022. Eso sí, de este área, 199 millones están comprometidos pero sin gastar, mientras 55 están "disponibles".

Cabe recordar que la Sindicatura de Comptes señaló en una auditoría sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana en los años 2023 y 2024 que el ritmo de desarrollo de las actuaciones era "insuficiente para alcanzar los hitos comprometidos con la Comisión Europea, cuyo plazo de finalización está fijado en junio de 2026, sin perjuicio de las posibles prórrogas que puedan establecerse”. Según este informe, la Generalitat captó 108 millones en 2023 y 2024 para construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, uno de los proyectos que se manejan al respecto.

Medio Ambiente, la segunda

Tras los fondos de Vivienda están los de Medio Ambiente, 187 millones, que sí que han tenido una bajada considerable respecto a los que se tuvieron que incorporar en 2024 del año anterior: 252,7 millones y el área de Servicios Sociales, con 90 millones incorporados por los 167 que tuvo que mover el año pasado. El volumen baja de manera clara para el resto de departamentos: 42,5 millones se incorporan de Agricultura, 39,2 millones de Educación (con una gran bajada respecto a los 128 millones que se pasaron de 2024 a 2025), 36,3 millones en Hacienda, 33 millones en Sanidad; 23,9 millones en Innovación; 6,8 millones en Presidencia y 21.000 euros en Justicia.