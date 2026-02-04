El equipo de la UPV tiene que esperar: se aplaza el lanzamiento de su cohete Faraday Rocketry por el mal tiempo

El lanzamiento del cohete del equipo Faraday Rocketry, integrado por 68 estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV), que estaba previsto para hoy ha tenido que ser aplazado a causa de la climatología adversa.

Así, la universidad ha informado que este lanzamiento, con el que se pretende batir el récord nacional de cohetería amateur, se pospone a mañana jueves, 5 de febrero.

'Origin' es el nombre del cohete del equipo Faraday Rocketry, formado por 68 estudiantes de la Politécnica valenciana. Con tecnología propia quiere alcanzar el espacio. Su objetivo es superar el récord nacional de cohetería amateur, que actualmente está en 7,8km.

El equipo de la UPV cuenta, por primera vez, con la colaboración de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que se implican en el apoyo del talento joven. Si el tiempo no lo impide, Origin se lanzará desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo del INTA, ubicado en la provincia de Huelva.

El cohete Origin tiene una longitud aproximada de 3 metros, alcanza una velocidad máxima de 2500 km/h (dos veces la velocidad del sonido) y el apogeo estimado es de 10km. El cohete está fabricado completamente por estudiantes, con técnicas de fabricación propias que han permitido el desarrollo del motor del cohete, la aviónica modular y el sistema de recuperación en el mar.

Faraday Rocketry lleva cuatro años mirando al espacio, tiempo en el que ha lanzado 5 cohetes y ha obtenido dos victorias en el campeonato europeo de cohetería universitario EuRoC. Se ha convertido en el primer equipo español en conseguirlo compitiendo con universidades que contaban con un mayor presupuesto.

Noticias relacionadas

Forma parte de Generación Espontánea, el proyecto pionero de la UPV que, con diez años de trayectoria, es la lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes que fomenta el "aprender haciendo" y potencia las competencias transversales. Este curso agrupa a 3.000 estudiantes en un total de 65 equipos de diversas disciplinas.