Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Causa danaTiempo ValenciaFalsificación ITVNómina LlorcaLluvias C. ValencianaSeguridad vial ValènciaColas padrónSagunt LUXBaliza V16Renta 2025
instagramlinkedin

El equipo de la UPV tiene que esperar: se aplaza el lanzamiento de su cohete Faraday Rocketry por el mal tiempo

El lanzamiento se hará desde Huelva, provincia que se encuentra en alerta por la borrasca Leonardo

Los estudiantes quieren batir el récord nacional de cohetería amateur

Mañana jueves se volverá a intentar lanzar el cohete al espacio

El cohete Faraday Rocketry de la UPV

El cohete Faraday Rocketry de la UPV / UPV

Redacción Levante-EMV

València

El lanzamiento del cohete del equipo Faraday Rocketry, integrado por 68 estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV), que estaba previsto para hoy ha tenido que ser aplazado a causa de la climatología adversa.

Así, la universidad ha informado que este lanzamiento, con el que se pretende batir el récord nacional de cohetería amateur, se pospone a mañana jueves, 5 de febrero.

'Origin' es el nombre del cohete del equipo Faraday Rocketry, formado por 68 estudiantes de la Politécnica valenciana. Con tecnología propia quiere alcanzar el espacio. Su objetivo es superar el récord nacional de cohetería amateur, que actualmente está en 7,8km.

El equipo de la UPV cuenta, por primera vez, con la colaboración de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que se implican en el apoyo del talento joven. Si el tiempo no lo impide, Origin se lanzará desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo del INTA, ubicado en la provincia de Huelva.

El cohete Origin tiene una longitud aproximada de 3 metros, alcanza una velocidad máxima de 2500 km/h (dos veces la velocidad del sonido) y el apogeo estimado es de 10km. El cohete está fabricado completamente por estudiantes, con técnicas de fabricación propias que han permitido el desarrollo del motor del cohete, la aviónica modular y el sistema de recuperación en el mar.

Faraday Rocketry lleva cuatro años mirando al espacio, tiempo en el que ha lanzado 5 cohetes y ha obtenido dos victorias en el campeonato europeo de cohetería universitario EuRoC. Se ha convertido en el primer equipo español en conseguirlo compitiendo con universidades que contaban con un mayor presupuesto.

Noticias relacionadas

Forma parte de Generación Espontánea, el proyecto pionero de la UPV que, con diez años de trayectoria, es la lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes que fomenta el "aprender haciendo" y potencia las competencias transversales. Este curso agrupa a 3.000 estudiantes en un total de 65 equipos de diversas disciplinas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
  2. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  3. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  4. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  5. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  6. Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
  7. El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP
  8. La jueza de la dana rechaza investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca

El Clínico retira 20 equipos de protección de Radiología "no aptos" tras la denuncia del sindicato de Enfermería

El Clínico retira 20 equipos de protección de Radiología "no aptos" tras la denuncia del sindicato de Enfermería

El nuevo centro para el tratamiento oncológico de alta precisión atenderá a 200 pacientes al año

El nuevo centro para el tratamiento oncológico de alta precisión atenderá a 200 pacientes al año

El equipo de la UPV tiene que esperar: se aplaza el lanzamiento de su cohete Faraday Rocketry por el mal tiempo

El equipo de la UPV tiene que esperar: se aplaza el lanzamiento de su cohete Faraday Rocketry por el mal tiempo

Proeza médica: La Fe trasplanta por primera vez tres corazones en solo 24 horas en una cadena de 10 trasplantes

Proeza médica: La Fe trasplanta por primera vez tres corazones en solo 24 horas en una cadena de 10 trasplantes

De bebés apátridas a españoles: Los registros civiles rectifican

De bebés apátridas a españoles: Los registros civiles rectifican

La Universitat de València invertirá 40 millones para ampliar la Facultad de Biológicas

La Universitat de València invertirá 40 millones para ampliar la Facultad de Biológicas

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

Cáncer Valencia extiende su asistencia psico-oncológica a 9 municipios valencianos

Cáncer Valencia extiende su asistencia psico-oncológica a 9 municipios valencianos
Tracking Pixel Contents