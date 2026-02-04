Ya hay solución urgente para Pep, el niño valenciano con discapacidad y sin clase

"Más vale tener paz que tener razón". Así resume Gloria Doménech lo que siente tras la solución que ha previsto la Conselleria de Educación para su hijo Pep, un niño con el Síndrome de Dravet que lleva desde el 3 de diciembre en casa y sin clase por la falta de recursos para que un niño con discapacidad pueda ir a un cole ordinario sin que exista un riesgo para él o para quienes le rodean. Al final el niño irá a un Colegio de Educación Especial (CEE), pero en lugar de ser el que designaba conselleria es el que ha elegido la familia.

"La conselleria no nos daba solución, más allá de matricular a Pep en un CEE saturado y pendiente de un edificio nuevo por múltiples deficiencias. Nosotros podríamos pelear para conseguir los recursos que Pep necesita para la educación inclusiva porque es a lo que tiene derecho. Pero es mejor tener paz que tener razón así que, si tiene que ir a un CEE desde, ya que sea al que está en Algemesí, porque es nuevo y ahí tenemos red familiar. Eso también nos lo negaron, pero nos llamaron el lunes y nos dijeron que al final lo tramitan vía urgencia. Las familias de niños con discapacidad vivimos en una lucha constante y agotadora. Ojalá Pepe pudiera tener la educación inclusiva a la que tiene derecho, pero si no es así, al menos que regrese a clase cuanto antes en otro centro", explica la mujer.

Charo Escrig, directora general de Innovación e Inclusión educativa señalaba a Levante-EMV : “ Desde el primero momento que conocimos la problemática, pusimos a trabajar con la mayor celeridad posible a la inspección y a la dirección territorial para satisfacer las necesidades del alumno”.

Aulas UECO y recursos pendientes

La familia peleó para matricular a Pep en el mismo colegio que su hermana melliza. "Tenía toda la vida para ir a un Centro de Educación Especial (CEE) y valoramos de forma positiva que fuera al mismo colegio que su hermana porque aún es pequeño y la educación inclusiva sí nos funcionó en la etapa de Infantil", explica la madre. Sin embargo, los recursos son la clave de la educación inclusiva y en la Comunitat Valenciana hacen aguas. De hecho, el colegio al que iba, a pesar de tener aula UECO (es decir, un espacio inclusivo dentro del colegio para alumnado con necesidades educativas especiales que requieren apoyo intenso) no cumplía con los parámetros para garantizar la seguridad de Pep. Faltaba personal especializado y adaptar las instalaciones.

La Comunitat Valenciana cuenta con un total de 344 aulas UECO, de las cuales 244 son de Educación Infantil y Primaria y 100 de Secundaria. Sin embargo, las quejas de quienes trabajan en estas aulas se repite: faltan docentes, las ratios están sobrepasadas y el material está obsoleto. "Al final entendemos que la educación inclusiva no es una realidad para Pep ni lo puede ser. Por eso hemos optado por buscar la mejor solución para nuestro hijo aunque seguimos pensando que sufre una discriminación porque no podemos conseguir que opte a lo que tiene derecho, con todas las garantías posibles", afirma la familia.

Cambio de escolarización sin beca de transporte

Por ello, los padres de Pep ya han firmado dos documentos: el cambio de escolarización y la renuncia a la beca de transporte. "Nos han recalcado que ir al colegio de Algemesí implica que no tendrá beca de transporte y no podemos ni solicitar ni exigir una línea de autobús o ayuda similar. Bueno, nos arreglaremos. En ese municipio vive la familia de mi marido y quien tiene un hijo con discapacidad sabe de sobra la importancia de la red familiar. Esperamos que Pep se incorpore a su nuevo colegio cuanto antes porque necesita una rutina e ir a clase", concluye Gloria.