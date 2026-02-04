Otra interesada en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "El piso me lo enseñó un vecino de la dueña, eran 465.000 euros, 235.000 en negro"

Es un patrón que se repite en todos los relatos de los que ha tenido constancia este medio, pero no por ello menos sangrante. Persona joven interesada en comprar una vivienda en Les Naus, una primera visita a Fraorgi, la empresa gestora de la cooperativa que no ofrece el mejor de los pisos (entre un primero y un tercero enfrente de las pistas de pádel), desistimiento del potencial comprador, localización por casualidad años después en un portal inmobiliario el anuncio de una vivienda en ese mismo residencial, contacto con el vendedor y oferta a precio de mercado que multiplica por dos el tasado, con el imperativo de abonar la mitad o incluso algo más en negro para burlar el control de la Generalitat al tratarse de viviendas protegidas.

El vecino de la dueña

Es el caso de una vecina de Alicante que, tras un primer y frustrado intento de compra en 2021, se topa el pasado verano en un portal online con un anuncio de venta de un piso en esta urbanización a través del que contacta con una inmobiliaria que le ofrece una casa en una cuarta planta de una de las torres de Les Naus.

Un piso que al final le acaba mostrando alguien que dice ser "un vecino de la dueña" y que le pide "230.000 euros escriturados y el resto, hasta un total de 465.000, en negro". "¿Pero quién tiene ese dinero en negro?", se pregunta sin ocultar su asombro.

Sin rastro de vida previa

Y al igual que en otras experiencias del mismo corte de las que este diario ha dado cuenta, se trababa de un piso sin rastro de haber sido habitado, pese a ser una vivienda destinada a primera residencia que se acababa de entregar a quien habría resultado agraciado con una de las 140 adjudicaciones de esta promoción levantada sobre un suelo municipal vendido a bajo coste para, supuestamente, ayudar a paliar la crisis de falta de vivienda.

"¿Que si había señales de que alguien hubiera ocupado antes la vivienda y hubiese tenido que marcharse por algún motivo? Estaba de obra, ni luces había", precisa la mujer coincidiendo con lo contado por otros aspirantes a propietarios en Las Naus.

Otra interesada que dejó de estarlo no solo por el importe total del piso, que también, sino por la sensación de que "algo no estaba bien" en esa operación inmobiliaria en la que, a la vista de cómo se han desarrollado las adjudicaciones, "no estaría de más que se revirtieran y se volvieran a ofertar para empezar de nuevo, y esta vez bien, el proceso".