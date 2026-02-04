El IVO atiende a 32.500 pacientes en 2025, un 12,5 % más que hace cinco años

Un total de 32.500 pacientes pasaron por las instalaciones de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) a lo largo del año 2025 para recibir asistencia oncológica. El centro, convertido en uno de los grandes referentes en el tratamiento del cáncer, mantiene una demanda asistencial "creciente" que se refleja en cifras. Y es que, en el último lustro, su número de pacientes ha crecido un 12,5 %; en el año 2021, la cifra anual se quedó en 29.000. Cabe recordar que el IVO celebra este año su medio siglo de historia dando asistencia a más de 200.000 valencianos y valencianas.

Más allá de la cifra total de pacientes, el ejercicio se cerró con números que muestran la capacidad asistencial del centro: 7.948 pacientes que comenzaron su tratamiento en 2025; 149.498 consultas externas, un 5 % más que el año anterior; 26.763 tratamientos en el Hospital de Día; 25.744 revisiones preventivas tanto de cáncer de mama y cérvix (19.782), próstata (4.292) y pulmón (1.670); 5.446 cirugías, 671 realizadas con la cirugía robótica del sistema Da Vinci Xi, que prácticamente dobla su actividad en un año al contar con un segundo dispositivo de este tipo.

Esta última técnica ha representado "un salto cualitativo" en la calidad asistencial, ya que permite realizar incisiones más pequeñas a los pacientes y realizar la cirugía con mayor precisión. Por eso, se pueden abordar con mejores resultados "intervenciones complejas en aparato digestivo, urología, ginecología, cirugía torácica y otorrinolaringología”.

De entre los casi 8.000 nuevos casos, los tumores más frecuentes fueron los del aparato urinario y genital masculino (1.599), los de mama (1.337), aparato respiratorio (885), digestivo (698), genitales femeninos (275) cabeza y cuello (250) y melanomas (271).

Un modelo integral

El IVO ofrece una asistencia más allá del tratamiento puramente oncológico, algo que reclama también Cáncer Valencia coincidiendo con la efeméride del Día Mundial contra el Cáncer. En este apartado, el centro ha realizado 14.576 consultas relacionadas con fisioterapia (5.287), psicología (3.311), nutrición (2.621), ejercicio físico (2.510) y psiquiatría (847).

Según explica la Dra. Elena Oliete, responsable de la Unidad de Bienestar, “desde el inicio de la enfermedad tratamos de dar respuesta a las diferentes necesidades que pueden surgir en el proceso y, a través de una evaluación conjunta de todas las esferas implicadas en nuestra atención como son la salud mental, fisioterapia, nutrición y ejercicio físico, conseguimos mejorar la salud del paciente, implicarlo en su plan de cuidados y mejorar su calidad de vida. Esta atención coordinada y compartida, ubicada en un espacio común, acompaña al paciente en su proceso y se ajusta a las necesidades cambiantes e individuales y personalizadas”.

Tratamiento personalizado

Uno de los grandes cambios en el cáncer ha sido la personalización de los tratamientos, especialmente en el apartado de radioterapia, que recibieron 3.157 pacientes a lo largo del pasado año. "Cada plan se diseña específicamente para el paciente, teniendo en cuenta el tipo de tumor, su localización, la edad, las comorbilidades y las preferencias del paciente", explica Leo Arribas, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica.

En este apartado, se ha reforzado el servicio por la inclusión de técnicas de alta precisión como la arcoterapia, la intensidad modulada, la radioterapia hipofraccionada y la imagen guiada diaria. “La combinación de experiencia clínica, innovación tecnológica y personalización del tratamiento es lo que define nuestra radioterapia de excelencia”, añade Arribas.

Investigación

Otro de los apartados de trabajo del IVO es el de la investigación oncológica. El centro participa en numerosos ensayos clínicos nacionales e internacionales que permiten a los pacientes acceder de forma temprana a terapias innovadoras antes de su disponibilidad generalizada. En 2025, cerca de 1.000 pacientes del IVO participaron en 214 ensayos clínicos de ámbito nacional e internacional. "La investigación clínica es fundamental para ofrecer tratamientos cada vez más personalizados y eficaces", ha expresado el jefe del Servicio de Oncología Médica, Joaquín Gavilá.