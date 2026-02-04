La lluvia, gran incógnita en los modelos climáticos

Cerramos un mes de enero “de los de antes”. Con lluvias y nieves en cantidad y viento intenso asociado a borrascas continuadas, algunas de ellas bastante enérgicas. Un patrón de circulación atmosférica algo singular ha permitido la entrada de temporales sucesivos desde el Atlántico norte hacia las latitudes ibéricas. Dos anticiclones, uno muy al norte y otro muy al sur. Y entre ambos, el pasillo de las borrascas. No es la primera vez que ocurre, ni será la última. No tiene nada de extraordinaria esta configuración atmosférica. Lo singular de la situación ha sido la entrada de seis borrascas significativas y alguna más que no ha merecido esta clasificación en apenas cuatro semanas. Y alguna de ellas realmente intensa, con vientos muy veloces que han causado importantes daños. Y lluvia, mucha lluvia. Tenemos recursos de agua para garantizar los abastecimientos de nuestro país durante un año, al menos. La sequía de hace dos años ha tornado en abundancia de recursos ahora. Sería el momento de plantear la planificación del agua de las próximas décadas para nuestro país. Porque volverá la sequía y seguramente antes de lo que creemos. Y volveremos a tener noticias de problemas de suministro, por no haber hecho ahora los deberes. La lluvia es la gran incógnita de los modelos climáticos, tanto de los estacionales, como de los de largo plazo en el contexto actual de cambio climático. Y es un elemento clave para el futuro de un país como el nuestro. De ahí la necesidad de ser científicamente prudentes. Se intuyen tendencias, pero es necesario confirmarlas en los próximos años. Mientras tanto el uso prudente del agua, el control del gasto en el campo y en la ciudad debe ser la premisa. Coyunturalmente, hay agua para todos; estructuralmente, no. Y esto último es lo que debe tener planificado un país moderno como el nuestro.