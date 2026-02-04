Las lluvias de enero aumentan el riesgo de avenidas por culpa de un suelo muy saturado

En una cuarta parte del territorio valenciano, el mes de enero fue húmedo o muy húmedo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, las sucesivas borrascas golpearon con precipitaciones el tramo de la mitad sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, sobre todo con las lluvias del temporal en el mediterráneo de los días 16 y 17. Y esa lluvia, caída sobre un terreno que suele recibir mayores cantidades de agua en primavera, ha hecho crecer la humedad del suelo en capa superficial hasta unos niveles de entre el 60 y el 80 % en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

En el mapa que semanalmente publica Aemet en su página web y canales oficiales se muestra el porcentaje de humedad del suelo en su capa superficial, un balance hídrico que se actualiza cada siete días. Es decir, que se indica, mediante un código de colores, el nivel de saturación de humedad de la tierra, y por tanto cuánta agua puede absorber todavía el suelo antes de saturarse, según los cálculos de la agencia.

Porcentaje de humedad del suelo en capa superficial / Redacción Levante-EMV / Aemet

Entre un 60 y 80 % de saturación

En las zonas naranjas y amarillas, la humedad es menor, de forma que el suelo todavía tiene capacidad de absorber bastante agua. En las verdes claras, la humedad es porcentualmente algo mayor: el suelo está muy húmedo y puede absorber por tanto menos agua. Por último, en las verdes oscuras se indica dónde se encuentra el suelo que está prácticamente saturado.

La mayor parte de España aparece en verde oscuro en el mapa de Aemet, fruto del encadenamiento de borrascas de origen atlántico, que han afectado más al norte y centro peninsular. En cambio, la Comunitat Valenciana aparece en diferentes tonos de verde claro: el suelo del territorio valenciano está en un nivel de saturación de entre el 60 y el 80 %, más saturado en el interior de las provincias de Castellón y Valencia y menos en la costa y prelitoral.

Puede generar escorrentías

¿Qué implica que ese porcentaje de humedad en capa superficial crezca? En resumen, que el terreno ya ha absorbido casi toda el agua que puede absorber. Por lo tanto, eso implica que las precipitaciones de nuevos episodios se infiltran mucho menos y que ese agua va directamente a ríos, arroyos y superficie.

“Un elemento importante es que, cuando el suelo se satura, no puede retener más cantidad de agua, y todo agua nueva que cae pasa a ser escorrentía”, resume Jorge Tamayo, delegado territorial de Aemet en la Comunitat Valenciana. Es, como su nombre indica, agua que corre por su cauce y no se absorbe en la tierra.

La escorrentía en sí no es mala cuando ocurre con moderación, asegura Tamayo. En el lado del riesgo, “el hecho de que el agua corra hace que, si es demasiada, acabe desbordando ríos”, explica Tamayo. Pero si no es demasiada, puede generar efectos positivos, como el llenado más rápido de pantanos por un mayor porcentaje de agua fluyendo por los cauces, o mejores condiciones para la agricultura. “Como con todo, con moderación está bien, pero con muchas lluvias seguidas llega un momento es que toda esa lluvia va a parar a algún sitio, y la situación pasa a depender de si el sitio es capaz de controlarla o se desborda”, explica.

Por la “entrada continua de borrascas”

Explica Tamayo que ese crecimiento de la humedad del suelo se debe a la “continua entrada de borrascas de frentes atlánticos”. Estas han traído “lluvia generalizada en la península” y con menos intensidad en la zona mediterránea, por lo que el suelo en este área está menos saturado. Además, incide el delegado territorial de Aemet en la Comunitat Valenciana, no es un proceso automático en el que todo el agua de lluvia va a parar, en la misma cantidad, al suelo. “Depende de lo que llueve, de lo que se evapora, de la insolación, de la temperatura y del viento”, detalla.

La previsión es que la humedad del suelo aumente de cara a la primavera, cuando es usual que haya más episodios de precipitaciones. Aun así, la humedad del suelo este enero “seguro que está por encima de la media”, indica Tamayo. Y añade que, si se dieran más episodios seguidos de lluvias intensas, “enseguida” se llegaría a una saturación del 100%.

La previsión para los próximos días

La previsión de Aemet en la Comunitat Valenciana para los próximos días es similar a la de la semana anterior: mucho viento, sobre todo a partir del jueves y lluvias poco significativas que afectarán algo más al interior.

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido un único aviso para este miércoles, que será amarillo (riesgo), que afectará a la provincia de Alicante y que será por fenómenos costeros. El aviso de Aemet anuncia viento del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de 3 metros, y estará activo entre las 3 y las 10 horas del miércoles, con una probabilidad estimada entre el 40 y el 70 por ciento.

Aemet también ha establecido para este jueves, entre las 10:00 y las 15:59 horas, el aviso nivel amarillo por vientos del oeste con rachas de 80 kilómetros por hora en toda la provincia de Valencia, el interior sur de Castellón, el interior de Alicante y su litoral norte. También el jueves, de 10:00 a 23:59 horas, hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante, por viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de 3 a 4 metros, y de 12:00 a 19.59 horas en el litoral norte alicantino por oleaje de 3 metros del suroeste

Noticias relacionadas

Además, la Aemet ha emitido un aviso especial por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes generadas por la borrasca Leonardo, que arrastrará una masa de aire muy húmedo, con lluvias muy abundantes. Desde la agencia señalan que miércoles y jueves serán jornadas muy adversas en puntos del sur de Andalucía.