Los "grandes éxitos" de las mordidas del yonqui del dinero vuelven a la Audiencia de València

Los "grandes éxitos" de los amaños del yonqui del dinero volvieron ayer a la sección quinta de la Audiencia de València. La sala Tirant I acoge desde el 26 de enero, justo cuando se cumplían diez años de la macrooperación policial con la que estalló el caso, la vista por la pieza E del caso Taula-Imelsa que juzga el presunto amaño de los contratos en la concejalía de Cultura cuando estuvo dirigida por la concejala María José Alcón. La exregidora, fallecida en 2018, fue grabada por el yonqui del dinero, Marcos Benavent, repartiéndose mórdidas y planificando la adjudicación de contratos. En el juicio también se investiga el presunto contrato zombi (cobrar sin trabajar, o no hacerlo para la administración que te paga) de Marcos Benavent en la Fundació Jaume II el Just, dirigida por el exdirigente del PP, Vicente Burgos, y primer marido de Alcón.

El actual fiscal anticorrupción del caso Taula, Fernando Maldonado, fue quien solicitó al tribunal la audición de los audios que el yonqui del dinero, Marcos Benavent, grabó como un seguro de vida cuando comenzó a ejercer de recaudador y conseguidor de favores, según han reconocido otras dos sentencias del caso Taula-Imelsa que aún no son firmes. Fueron diez audios en los que se escucha a Marcos Benavent y María José Alcón rendirse cuentas de sus gestiones con los empresarios aspirantes a adjudicarse algún contrato.

"9.000 euros para dos regalitos de navidad y cuatro fiestas"

En la primera grabación escuchada, realizada el 23 de diciembre de 2005, Alcón y Benavent hablan del cobro de comisiones por adjudicaciones de la mostra de València. «Solo hay un 2%: 9.000 euros (...) Para dos regalitos de navidad y cuatro fiestas», se escucha decir a la edil, ya fallecida, que llega a lamentar el escaso beneficio teniendo en cuenta que es ella la que adjudica el contrato, como titular del área de Cultura.

En la segunda grabación, de una llamada por teléfono, se escucha a ambos decir que siguen "trabajando en nuestros temas. ¿Estás con algún novio? No tengo ninguno. Yo ya no encuentro nada, quería el perfil tuyo", se escucha a ambos buscando posibles candidatos para el presunto cobro de mordidas al mejor postor.

Alcón demostraba un control absoluto del proceso de contratación. "He hablado con la mesa de contatacion (…) He nombrado al tribunal que tiene que decidir, que es todo personal de confianza", se le escucha decir en otro de los audios. "Vamos a ver con lupa las mejoras que se han presentado (...) Hoy han empezado a abrir las plicas, es un mogollón para estudiarlos (...) Estan todas las empresas con las garras para ver por qué motivo se adjudica y por qué". Benavent llega a asegurar que "la alcaldesa quiere que se adjudique pronto. Hay que hacerlo bien, porque no podemos pillarnos los dedos con nadie". A lo que se escucha a Alcón responder: "Ya te diré como van las cosas por si hubiera que variar la estrategia".

Otro de los audios revela que era Marcos Benavent el que se encargaba de visitar a los representantes de las empresas adjudicatarias para recaudar las cantidades estipuladas. "Yo voy a llamarles (...) A ver si hablas con Pedro, y que le llame a Alberto: 'Oye, vamos a ver Alberto, Marcos te va a llamar, si no te ha llamado ya. Marcos te va a llamar. Yo lo voy a llamar ahora a Alberto", se escucha planificar al entonces yonqui del dinero. A lo que la entonces concejala de Cultura responde: "La comisión aún no se ha reunido, mañana convocaré. Si me dices que va todo bien este viernes va a junta de gobierno y, si no, no lo llevo". Ambos tenían preferencia por la mercantil Cleop. "Ha ayudado mucho al partido. Dame alguna alegría, todo el mundo me da tristezas".

En su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil, tras ser detenida el 26 de octubre, Maria José Alcón declinó toda la responsabilidad en la adjudicación de los concursos en los que, dijo, ella «no intervenía» porque «dependían de la mesa de contratación formada por el interventor del Ayuntamiento de València, un secretario y el concejal de contratación, que actuaba como presidente», declaró, en referencia al edil Félix Crespo. Una declaración calcada a la que hizo el mismo Félix Crespo el pasado lunes.

En la jornada de ayer también declararon dos agentes de la UCO de la Guardia Civil que participaron en el inicio de la investigación y que recogieron el pendrive y el ordenador que contenían las grabaciones de Marcos Benavent. Dispositivos sobre los que garantizaron la cadena de custodia, que el yonqui del dinero intenta invalidar.