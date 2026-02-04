Morant acusa al conseller de Sanidad de "lucrarse" beneficiando a la privada y este anuncia acciones legales

La ministra de Ciencia y Universidad y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha acusado al conseller de Sanidad de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública" en la Comunitat Valenciana. Lo ha hecho en la sede de la Delegación del Gobierno, donde ha anunciado la petición para crear una comisión de investigación en las Corts Valencianes para esclarecer las polémicas relacionadas con Ribera Salud, la empresa impulsora del modelo Alzira en la sanidad pública valenciana con Zaplana como president.

"El señor Marciano Gómez aparece siempre detrás de Ribera Salud y de todo lo que concierno con esta compañía", ha sentenciado la socialista. Morant ha aprovechado el Día Mundial contra el Cáncer para denunciar que la Conselleria de Sanidad no citó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024, una información que denunció el PSPV-PSOE el pasado mes de octubre. "Esto es una derivada de la privatización que se está haciendo en muchos hospitales y centros de salud de nuestra comunitat -, ha expresado-. Esto se suma a los escándalos conocidos con Ribera Salud". Se refiere a las informaciones publicadas por el diario.es: la reutilización de material sanitario de un solo uso y la posición de la cuñada del conseller como directora financiera de la empresa. "Desde el Gobierno de España y desde las fuerzas parlamentarias en las Corts, vamos a denunciar estos casos ante la Fiscalía, pero también políticamente".

La respuesta de Gómez

Las palabras de la socialista no han tardado en recibir respuesta por parte del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Mortant por un delito de atentado contra el honor, así como por calumnias e injurias. "Es inadmisible que una ministra del Gobierno mienta y difame sin ningún tipo de pudor y consecuencia -, ha afirmado-. Si tiene alguna prueba de lo que está diciendo, que vaya al juzgado; pero como no la tiene, voy a ir yo".

Noticias relacionadas

El conseller Marciano Gómez en su reunión con el alcalde de Torrevieja. / GVA

Según el titular de Sanidad, estas palabras responden a la "desesperación" de Morant, que no se ajusta a las necesidades y deseos de los valencianos. "Esperamos que una ministra apoye la sede valenciana de terapias avanzadas -, ha recordado, en referencia a la no elección de La Fe para ubicar este centro- o que financie investigaciones contra el cáncer sin que los investigadores tengan que recurrir a la iniciativa privada". En definitiva, Gómez le pide "ejercer de ministra y no de candidata".