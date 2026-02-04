El nuevo centro para el tratamiento oncológico de alta precisión atenderá a 200 pacientes al año

La Conselleria de Sanitat avanza en la construcción del nuevo centro de protonterapia de la Comunitat Valenciana, una infraestructura pública clave para el tratamiento oncológico de alta precisión. El búnker donde se ubicará el acelerador de protones, pieza esencial, ya tiene cimentado el suelo y las paredes, y está pendiente de completar su estructura con la introducción del equipo por la cubierta. El edificio principal, de 5.500 m², tiene levantadas sus dos alturas, a falta de la compartimentación interior y los cerramientos exteriores.

La secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, ha asegurado que “las obras se están ejecutando según la planificación prevista por lo que el centro, anexo al Hospital Universitari i Politècnic La Fe, iniciará su actividad con pacientes a partir de agosto de 2027”. Se prevé que anualmente se asista a unos 200 pacientes de media durante los primeros años, cifra que irá creciendo progresivamente.

Asunción Perales ha señalado, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que “la protonterapia es una modalidad de radioterapia externa de alta precisión, especialmente indicada para pacientes pediátricos y tumores de difícil acceso como los cerebrales, de cabeza y cuello, médula espinal, pulmón, oculares, sarcomas y reirradiaciones”.

Por otro lado, el jefe de Oncología Radioterápica de La Fe, Antonio Conde, ha explicado que “con la protonterapia podemos tratar tumores con una precisión extraordinaria permitiendo reducir al mínimo la irradiación de tejidos sanos y esto se traduce en menos secuelas y mayor seguridad, lo que es muy importante especialmente en los casos pediátricos y en los jóvenes”, ha explicado.

Nuevo centro de tratamiento oncológico en la Comunitat Valenciana

La primera fase de las obras, que permitirá la instalación del equipo de protonterapia donado por la Fundación Amancio Ortega, está prevista que concluya el próximo mes de mayo. A partir de ahí se procederá a la instalación y calibración del acelerador y su equipamiento complementario se prolongará hasta el verano de 2027, momento en el que se espera tratar al primer paciente.

El búnker cuenta con nueve capas de hormigón armado en el suelo para garantizar la contención de radiaciones ionizantes y el aislamiento necesario para la generación de protones. Las paredes, de 2,5 metros de grosor, siguen los estándares más exigentes de seguridad nuclear. También está terminada la estructura del túnel que conecta el edificio con el Hospital La Fe.

El diseño arquitectónico incorpora criterios de humanización, con un gran patio verde central y espacios orientados al bienestar emocional de pacientes y profesionales.

Más de 100 profesionales

El centro contará con una plantilla de más de 100 profesionales, de los cuales 39 serán nuevas incorporaciones que realizará la Conselleria de Sanidad. La Generalitat Valenciana asume los costes de obra, adjudicada por 21,5 millones, la instalación, el mantenimiento y los recursos humanos. Por su parte, la Fundación Amancio Ortega financia la adquisición de la máquina de protonterapia y su equipamiento con 29,04 millones de euros.

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, destinados a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.

El programa ha sido diseñado para dar cobertura a todo el territorio nacional, lo que supondrá la creación de una red única de pacientes de toda España y la coordinación interterritorial de los servicios médicos. En total son 10 los aceleradores que estarán instalados en siete Comunidades Autónomas, entre ellos el del Hospital La Fe.