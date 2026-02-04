Uno de cada seis casos activos de violencia machista se da en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía en cifras

Uno de cada seis casos activos de violencia de género en España corresponden a mujeres valencianas. Una cifra que convierte a la Comunitat Valenciana en la segunda con más expedientes activos de violencia machista, solo por debajo de Andalucía. En total, en España, en el sistema policial VioGén hay registradas un total de 778.745 víctimas de violencia de género, una cifra un 6,5 % superior a la del mismo periodo del año anterior.

Son datos del Ministerio del Interior, que ha hecho públicas esta semana las últimas estadísticas del sistema de protección policial VioGén frente a la violencia machista, relativas al 31 de enero de 2026, cuando había 25 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida); 953, a riesgo alto; 14.566, a riesgo medio; y 87.937, a riesgo bajo.

5.183 casos contabilizados por la Policía Local

En total, hay 103.463 casos activos en España, de los que 16.986 corresponden a mujeres valencianas que sufren violencia, uno de cada seis casos. Andalucía es la comunidad autónoma que encabeza el número de casos activos, y la Comunitat Valenciana es la segunda, ambas por delante de otras autonomías con mayor población como la de Madrid. De los casos abiertos valencianos, los contabilizados por los cuerpos de Policía Local ascienden a 5.183.

Los casos con protección policial por violencia de género han aumentado un 2,1 % en un año, hasta un total de 103.461 a finales de enero, que son 2.207 casos más que el primer mes de 2025.

La maternidad, factor de riesgo

A nivel estatal, en el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de enero 1.238 víctimas menores de edad (un 0,6 % menos) y 2.472 mayores de 65 años (un 2,4 % más). Se trata de dos colectivos de especial vulnerabilidad.

La maternidad también es un factor de riesgo en el maltrato machista: más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en España corresponden a víctimas con hijos e hijas menores de edad a su cargo, 53.716, que son 892 más que hace un año, un crecimiento del 1,7 %.

Crecen un 6,5% las víctimas en toda España

En el sistema policial VioGén hay registradas un total de 778.745 víctimas de violencia de género, una cifra un 6,5 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Asociados a estas víctimas, 910.506 casos (un 7,5 % más que el año pasado), 103.461 activos y 890.777 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial. Además, el sistema integra 18.670 casos del extranjero y mantiene 5.525 casos con el estatus de supervisados, un estadio previo a la inactivación asociado a circunstancias que aconsejan dilatar esta medida.

Un mes más, se ha detectado un aumento del número de menores que se encuentran en una situación de riesgo como consecuencia de vivir en hogares en los que sus madres sufren violencia. Un total de 1.538 niños y niñas estaban a finales de enero en riesgo de ser agredidos por su padre o la pareja o expareja de sus madres (un 7,7 % más que hace un año): 3 en riesgo extremo, 131 en riesgo alto y 1.404, medio.

Cada vez que Interior detecta una situación de riesgo en los menores, alerta a los tribunales y a la fiscalía con una diligencia automática que persigue que se impongan medidas urgentes de protección. Son 5.914 los menores en riesgo de violencia vicaria que ha detectado Interior desde marzo de 2019.

El sistema Viogén

El sistema VioGén persigue evaluar, a través de un cuestionario que se hace a la víctima, la probabilidad de reincidencia de un maltratador, el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida y también el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares donde se perpetra violencia contra sus madres.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.