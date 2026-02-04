El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

La borrasca Leonardo, que tiene en jaque a media España ante la previsión de posibles inundaciones y vientos muy fuertes, también dejará consecuencias inauditas en la Comunitat Valenciana, tal y como anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta nueva baja atlántica afectará sobre todo a Andalucía, donde lloverá sobre mojado, lo que puede provocar crecidas y desbordamientos de cauces, ríos y barrancos debido a la saturación hídrica del suelo. Algo similar ocurre ya en la Comunitat Valenciana, donde las últimas precipitaciones han disparado el riesgo de avenidas debido a la elevada humedad de la tierra, prácticamente incapaz de absorber más agua.

Sin embargo, y a diferencia de lo que se espera en gran parte de la península ibérica, las precipitaciones no serán el principal problema que la borrasca Leonardo arrastrará a la Comunitat Valenciana. Es más, la Aemet indica que las lluvias "no serán muy significativas", aunque sí podría llover "en el interior y tercio norte del territorio". En caso de que se diesen finalmente estos chubascos, serían "en general débiles y puntualmente moderados", detalla la Agencia Estatal de Meteorología.

"Lo más significativo" de esta baja "en nuestro territorio se notará el jueves", 5 de febrero, indica la Aemet, "cuando soplará el viento de poniente de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes especialmente en las horas centrales" de la jornada.

De hecho, ya ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la provincia de Valencia para el jueves 5. La alerta entrará en vigor a las 10.00 de la mañana y finalizará a las seis de la tarde. Las rachas, que soplarán del oeste y sureste, podrían alcanzar los 80 km/h, según detalla el aviso.

Un río atmosférico que impactará contra España

Las lluvias que provocará la borrasca Leonardo serán tan intensas en Andalucía debido a que se ha formado un río atmosférico que traerá aire cálido y extremadamente húmedo desde el trópico hasta España. Este río "impactará contra la península, intensificando las lluvias" hasta el punto de obligar a la Aemet a activar dos avisos rojos por la gran cantidad de agua que se espera, señala el climatólogo Samuel Biener en el portal meteorológico Meteored.

Imagen por satélite del río atmosférico que transportará aire cálido y muy húmedo desde el trópico hasta la península ibérica. / Meteored

Pero, igual que en determinados puntos de la geografía española ese río atmosférico planteará una situación muy adversa con intensas precipitaciones y fuertes vientos, en la Comunitat Valenciana generará un panorama bastante diferente.

Es cierto que en Valencia el jueves 5 de febrero también será un día ventoso aunque, en este caso, estará marcado por unas elevadas temperaturas para el mes en el que estamos. Se anuncian valores de 23 grados en la capital del Túria y otros muchos puntos de la provincia: 22 ºC en Xàtiva y Sagunt, 23 ºC en Alzira y Gandia, y 16 ºC en Requena, por ejemplo.

Esta subida del termómetro estará provocada por ese río atmosférico, que transportará directamente el aire cálido y húmedo del trópico, casi desde el mar Caribe, hasta España. Al chocar con la fachada occidental de la península ibérica, la humedad de esa masa de aire tropical se traducirá en precipitaciones abundantes y fuertes vientos, mientras que al otro lado del territorio sólo nos alcanzará el viento y la temperatura de ese aire llegado del Caribe.

Por eso, se producirá "un ascenso térmico significativo el jueves, con máximas superiores a los 22 y 23 ºC en zonas bajas del litoral y prelitoral" valenciano, explica la Aemet.