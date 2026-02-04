La Universitat de València invertirá 40 millones para ampliar la Facultad de Biológicas

La Universitat de València (UV) ha dado luz verde a un ambicioso plan de expansión para su Facultad de Ciencias Biológicas en el campus de Burjassot. Con una inversión prevista de 40 millones de euros, la institución levantará un nuevo edificio de 17.000 metros cuadrados y seis plantas. Este proyecto busca no solo modernizar unas infraestructuras que se han quedado pequeñas, sino también dar respuesta a una presión asistencial académica que deja fuera a miles de estudiantes cada año.

Los datos facilitados por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana son contundentes. El interés por las ciencias de la vida ha crecido de forma exponencial, superando la capacidad física del campus. A principios del curso 2025-2026, las listas de espera reflejaban una realidad insostenible:

Grado de Bioquímica: 2.184 aspirantes sin plaza.

2.184 aspirantes sin plaza. Grado de Biotecnología: 1.996 aspirantes sin plaza.

1.996 aspirantes sin plaza. Grado de Biología: 1.867 aspirantes sin plaza.

1.867 aspirantes sin plaza. Grado de Ciencias Ambientales: 639 aspirantes sin plaza.

"No cabemos", sentencia el decano de la facultad, Ismael Mingarro. Según el decano, es un "trastorno" para los alumnos tener que peregrinar entre edificios, algunos de ellos provisionales o antiguos almacenes, para poder cursar sus estudios.

De los años setenta a la complejidad de 2029

El campus de Burjassot fue diseñado a finales de los setenta con una simetría que el tiempo ha roto. En aquel entonces, se asignaron dos edificios para Físicas, dos para Químicas y dos para Biológicas. Sin embargo, la evolución de las disciplinas ha sido desigual: hoy, Biológicas tiene el doble de alumnos que Físicas y Químicas juntas.

El nuevo edificio, que se espera inaugurar en 2029, sustituirá las estructuras provisionales actuales por una de las edificaciones "de mayor complejidad en todo el campus". Permitirá unificar laboratorios y despachos que actualmente se encuentran dispersos, incluso en espacios reconvertidos, como el Museo de Ciencias Naturales (ubicado en la antigua cafetería compartida) o despachos del decanato desplazados para ganar espacio de laboratorio.

El debate sobre el patrocinio privado

Pese al entusiasmo por la inversión pública, Mingarro advierte que esta ampliación apenas servirá para "cubrir las necesidades actuales, poco más". Ante este escenario, el decano ha puesto sobre la mesa un debate a menudo tabú en la universidad española: la entrada de capital privado.

"En Estados Unidos es muy frecuente que un gran industrial decida fomentar la investigación y done laboratorios a cambio de que lleven su nombre. Aquí todavía arrastramos una cultura de lo estrictamente público que tal vez no sea muy acorde con los tiempos que corren", apunta Mingarro.

Desde el Colegio de Biólogos celebran el paso dado por la UV, subrayando que esta inversión es vital para mejorar la experiencia formativa de los futuros profesionales en un sector que no deja de ganar relevancia estratégica.