¿Qué es un frente de racha? Aemet explica el fenómeno que ha disparado los vientos en Valencia

Ha provocado la transformación de las rachas de alrededor de 15 o 20 kilómetros por hora a más de 100

Las fuertes rachas de viento han tirado un árbol frente a la estación Joaquín Sorolla de València

Las fuertes rachas de viento han tirado un árbol frente a la estación Joaquín Sorolla de València / Fernando Bustamante

Marta Rojo

Marta Rojo

València

El paso de la borrasca Leonardo está provocando fortísimas rachas de poniente que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo por vientos de más de 80 km/h. Esas previsiones se han incluso superado. La Aemet pide "mucha precaución".

Pero ¿qué fenómeno explica el paso de rachas de alrededor de 15 o 20 kilómetros por hora a más de 100? Desde la Agencia Estatal de Meteorología detallan que, muy probablemente, las rachas de viento han sido provocadas por un frente de racha muy activo, coincidiendo con el paso del frente frío que ha atravesado este jueves la Península Ibérica de oeste a este. 

¿Qué es un frente de racha?

Un frente de racha es una ráfaga intensa que se da en la frontera entre el aire frío que avanza y el aire cálido de la parte delantera del frente. En general, trae consigo un aumento brusco en la presión, un giro del viento y un descenso de temperatura, además de lluvia.

En resumen, lo que ha ocurrido hoy es una combinación de factores: aire frío avanzando y aire cálido por delante que ha elevado la temperatura hasta más de 25 grados. A ello se suma el aumento de presión tras el paso del frente, seguido de un descenso de temperatura de 7 grados, un giro de viento y algo de precipitación inapreciable, lo que a su vez, como en un círculo vicioso, ha acelerado las rachas de viento.

Cambio en media hora

Las rachas han sido de velocidades extremas. Se han llegado a alcanzar 98 kilómetros por hora de máxima en el observatorio de Viveros, en València, y 112 en el aeropuerto de Manises.

Eso sí, han sido de corta duración. Según los cálculos de Aemet, en València ha pasado en poco más de media de hora de 15 kilómetros por hora a las 12.40, a 52 kilómetros por hora a las 13:00. Pero ya eran 60 a las 13:50, y 98 kilómetros por hora solo 10 minutos después, a las 14:00 horas. En cambio, a las 14:20 ha descendido a 39 kilómetros por hora.

Cae una farola en València

Cae una farola en València / J.M. López

Temperatura y lluvias

El frente también ha traído consigo cambios en la temperatura. En el aeropuerto de Manises, en concreto, la temperatura ha descendido de 25.3 grados a las 13:50 a 18.1 veinte minutos después, y ese decrecimiento ha ido acompañado de precipitación, aunque inapreciable. Aunque no ha habido tormenta, el frente tan activo ha generado estas rachas de viento muy fuertes de corta duración. Lo que se ha dado es una especie de un proceso de aceleración: la lluvia con el paso del frente ha contribuido también en acelerar el viento durante unos minutos.

Fuentes de Aemet explican asimismo que no esperan que la situación dure mucho. En situaciones como las de este jueves, con paso de frente frío, las rachas de viento suelen ser de corta duración, coincidiendo justo con el paso del frente. Es decir, que no es probable que los vientos huracanados se extiendan, al menos a ese nivel, durante más días.

