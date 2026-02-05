Alerta en Valencia ante el paso de la borrasca Leonardo: la Aemet avisa de la posible caída de árboles y estructuras por el viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide "mucha precaución en las horas centrales del día" de este jueves 5 de febrero en Valencia por las fuertes rachas de poniente que se anuncian para esta jornada. Toda la provincia está en aviso amarillo por vientos que pueden alcanzar o incluso superar los 80 km/h.

La situación de saturación del suelo, lleno de humedad tras las lluvias de diciembre y enero, podría empeorar aún más las consecuencias del viento y provocar la caída de árboles y ramas, o bien "afectar a las estructuras más frágiles o peor ancladas", advierte la Aemet.

Y es que la acumulación de humedad que actualmente registra la tierra, casi incapaz de absorber más agua, ocasiona "una pérdida de agarre de las raíces". Esto, unido a las fuertes rachas de poniente que hoy se esperan en Valencia, disparará las posibilidades de "que caigan árboles" o estructuras, insiste la sede de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana.

Cuándo soplará más el viento en Valencia

Ante tales pronósticos, no es de extrañar que solicite a la ciudadanía extremar las precauciones en las horas en las que más viento se espera. ¿Y esto cuándo va a ser? Pues en las horas centrales de este jueves 5 de febrero, una vez que pase el frente de la borrasca Leonardo, que desde hace horas recorre la península.

Tras su paso, se formará un pasillo de vientos procedentes del occidente peninsular (la borrasca discurre de oeste a este) y ahí es cuando se anuncian las rachas más fuertes, con velocidades que pueden alcanzar o sobrepasar los 80 km/h, tal como detalla el aviso meteorológico de la Aemet.

Andrea Danta especifica en el portal meteorológico Meteored que "las rachas más intensas se concentrarán entre las 12.00 y las 19.00 horas, cuando el viento soplará con mayor persistencia en muchos puntos". En la Comunitat Valenciana se anuncian rachas de 80 km/h pero que, según Danta, "localmente podrán ser superiores, de manera especial durante las horas centrales de la jornada".

En Valencia, el viento no sólo dejará fuertes rachas en tierra (el aviso va desde las 10.00 a las 21.00 horas), sino también el mar, sobre todo en el litoral norte. Allí, la Aemet activa el aviso amarillo por temporal marítimo con vientos de 60 km/h a las 13.00 horas y lo mantiene en vigor hasta las 7.00 horas del viernes.

El norte de Alicante también permanece hoy en aviso amarillo por vientos y en naranja por temporal marítimo, ya que se esperan olas de hasta 3 metros y rachas de hasta 60 km/h.

La Aemet espera hoy fuertes rachas de viento de poniente en Valencia, que permanece en aviso amarillo por rachas de 80 km/h. / Kai Försterling/Efe

La situación se extiende a Castellón (en realidad, casi toda la península está, de una forma u otra, afectada por el paso de la borrasca Leonardo), donde la Aemet también ha activado el aviso amarillo por viento del oeste que puede llegar a los 80 km/h y por temporal marítimo, con rachas de 60 km/h.

Predicción del tiempo en Valencia hoy y mañana

El tiempo en Valencia hoy estará marcado, además de por las fuertes rachas de poniente, por una subida del termómetro debido a la llegada de aire cálido y húmedo procedente directamente del trópico (casi del Caribe). Y es que la circulación atlántica y la borrasca Leonardo han propiciado que se forme un río atmosférico que envía una gran masa de aire cálido y cargado de humedad hacia la península ibérica. Al chocar contra la fachada atlántica, Leonardo convertirá en lluvias abundantes toda esa humedad y a la Comunitat Valenciana sólo nos llegará ya el viento cálido llegado del trópico.

En Alicante se anuncia una subida del mercurio que hará rozar los 25 ºC en la ciudad, mientras que en València se alcanzarán los 23 ºC y en Castelló, los 22 ºC. Y estamos a 5 de febrero, por eso la Agencia Estatal de Meteorología habla de "subida localmente notable" de las temperaturas.

Aunque no se prevén lluvias importantes, sí estará presente la amenaza de precipitaciones e incluso las nubes podrían descargar "en el interior y tercio norte" de la Comunitat Valenciana en forma de "lluvias débiles que pueden ser puntualmente moderadas", dice el pronóstico de la Aemet.

En la ciudad de València podría caer alguna gota (durante la mañana ha chispeado en varias ocasiones), pero la predicción meteorológica indica que las precipitaciones serán, en caso de darse, de poca entidad. Aún así, hasta el mediodía habrá un 75% de probabilidades de registrar lluvias que, luego, pasará al 30% de 12.00 a 18.00 horas. A partir de las seis de la tarde, la amenaza de chubascos desaparecerá.

El tiempo en València ciudad anuncia escasas precipitaciones en una jornada donde el sol se verá más, en líneas generales, que las nubes, según el pronóstico de la Aemet. / Aemet

Para el viernes 6 de febrero, el pronóstico de la Aemet anuncia sol, más viento de poniente y temperaturas máximas ya a la baja. Las nubes crecerán conforme avance la jornada e incluso podrían registrarse lluvias débiles en el interior (también donde más viento soplará), aunque en el litoral serán "poco probables".