Ángeles Solanes promete “transformación responsable” en la UV y duplicar el presupuesto para investigación

“Sabemos que hacen falta cambios, que hacen falta transformaciones, pero lo tenemos que hacer de manera responsable”. Con esa frase ha resumido la candidata a rectora de la Universitat de València Ángeles Solanes su programa, que ha presentado este jueves en un Aula Magna de la Facultad de Medicina de Blasco Ibáñez llena hasta los topes. Lo ha hecho rodeada de su equipo y con un auditorio tan lleno que había gente sentada en los escalones y el suelo. Además de las promesas comunes a las cuatro candidaturas presentadas -Juan Luis Gandia, Carles Padilla y Francisco Ródenas, además de la propia Solanes-, como menor carga burocrática o mayor digitalización, la candidata ha apostado por la “excelencia” en la investigación. Y, para lograrlo, ha prometido aumentar hasta el 10% el presupuesto universitario destinado a esa materia, el doble del mínimo legal del 5%.

“Este programa, este proyecto nace de la escucha, de haber escuchado durante meses a campus, centros, institutos, laboratorios, todas sus inquietudes”, ha asegurado. Ha prometido un proyecto “participativo, abierto y vivo”. Con el lema “Fent més universitat”, Solanes ha destacado como eje de su candidatura “hacer más bienestar”, además de “poner en el centro a las personas”.

Ángeles Solanes en la presentación de su candidatura al rectorado de la UV / Francisco Calabuig

Un programa con cinco pilares

Como “pilares”, Solanes ha nombrado a los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria, comenzando por el estudiantado, a quien ha prometido una “experiencia integral”. En cuanto al personal docente e investigador, ha dicho que “necesita de un apoyo sistemático” y que le personal técnico, de gestión administrativa y servicios “necesita una carrera profesional clara”. También ha mencionado a la sociedad civil que, ha dicho, debe ser “la aliada natural de la universidad”.

También en el terreno de lo intangible se ha referido a los “valores” de la candidatura: libertad académica, la perspectiva de la igualdad “para no dejar a nadie atrás” y el bienestar físico “pero también mental, que tanto ha pedido la comunidad universitaria”.

“Necesitamos una financiación adecuada”

Aunque no se ha referido a reivindicaciones económicas o de recursos concretas, ha defendido la necesidad de más oxígeno financiero. “Necesitamos una financiación adecuada”, ha subrayado. Con estos recursos, ha dicho, se podrá apuntar a la “excelencia” a través de una digitalización que, ha recalcado, debe ser “inteligente”. En ese terreno, ha prometido una estrategia de inteligencia artificial para toda la universidad.

Otro de los grandes titulares de las cuatro candidaturas durante el inicio de esta campaña es la promesa de una reducción de la carga burocrática. En su intervención, Solanes ha apostado por la “simplificación administrativa”. De hecho, durante el turno de preguntas, todas las intervenciones han tratado sobre tecnología y aplicaciones de la universidad o sobre el poco tiempo que queda a los profesores para dedicarlo a la docencia de calidad o la investigación por el exceso de trabajo burocrático.

Hacia el “futuro”, ha apostado por la transferencia innovadora de conocimientos y la colaboración con empresas y startups, además de por la internacionalización, con un Plan estratégico 2026-2032 “de la mano de la cooperación” con países como ucrania, Palestina o Afganistán. Pero también ha recalcado la necesidad de hacer una investigación más puntera, y para ello ha prometido destinar al menos el 10% del presupuesto de la UV a esa materia, el doble de lo legalmente exigido.

Un plan de sostenibilidad

“Necesitamos una universidad sostenible y saludable; sostenible desde el punto de vista de la energía verde, con placas solares o ampliación de espacios verdes para alcanzar el objetivo de tener, en 2035, el 100% de la energía renovable”, ha indicado. En materia de salud, se ha comprometido a crear un servicio de salud mental abierto las 24 horas y, en cuanto a las infraestrcuturas de los campus, se ha abierto a hacer nuevas pero siempre enmarcadas en un Plan director de infraestructuras 2026-2032 “con la voluntad consensuada de los campus y los centros”.

Sobre la implantación territorial de los campus en el territorio, ha hecho varias promesas, una de ellas ante responsables de Ens Uneix, que han acudido como público: convertir la actual extensión universitaria de Ontinyent en “un auténtico campus” empezando por la Facultad de Veterinaria, y dotarla de todos los servicios. En cuanto a Gandia, ha prometido “más titulaciones, más formaciones permanentes e impulsar las microcredenciales”. Sagunto y La Nau Gran son otros de los ejes de la parte territorial de su programa.

“Es un proyecto basado en la renovación y la transformación responsables. Sabemos que son necesarios cambios, pero los tenemos que hacer de manera responsable”, ha concluido.