Estos son los municipios donde más viento se ha registrado: 136 km/h en Buñol

Las fuertes rachas de viento de este jueves han alcanzado los 136 kilómetros por hora (km/h) en la localidad valenciana de Buñol y han obligado a actuar a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que han realizado 18 servicios por toda la provincia.

Registros por municipios

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), cinco municipios han superado los 100 km/h por las rachas de viento. En concreto, han sido las localidades de Buñol (136); Agres (116); Olocau del Rey (114); El Toro (108) y Alcoi (105).

Además, también se han registrado rachas elevadas en Xodos (89); Alfara (87); Castielfabib (87); Vall d'Ebo (86); Ayora (86); Vilafranca (76); Benifallim (81); Yátova (81); Salem (81) y Utiel (77)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido un total de 18 servicios, ocho por retirada de árboles y ramas y diez por placas metálicas, tejas, cercados, muros y otros elementos de fachada. Las incidencias son generalizadas en toda la provincia, ha indicado el Consorcio.

Por su parte, el Consorcio de Castellón ha atendido un servicio por árboles caídos en una pista forestal de la Sierra de Irta.

Cabe señalar que la Comunitat Valenciana permanece este jueves en alerta amarilla por viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).