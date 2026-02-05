Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El candidato de la Chunta se mira en Compromís

El diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, en rueda de prensa en el Congreso.

El diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, en rueda de prensa en el Congreso. / CHA / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

Compromís no compite en las elecciones del próximo domingo en Aragón. Es una obviedad tratándose de una formación arraigada solo en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en los cuadros valencianistas hay una candidatura que gusta: la de la Chunta Aragonesista. Y ese gusto es recíproco hasta el punto de que el candidato de la formación aragonesista, Jorge Pueyo, ha puesto de ejemplo a la coalición valencianista para el futuro de su propio partido.

Lo ha dicho en una entrevista en El Mundo en la que tras preguntarle por el BNG, Pueyo ha indicado que los gallegos son "un buen espejo en el que mirarse". "A los dos nos pasó lo mismo en 2015 ante la ola que fue Podemos y no supimos gestionarlo bien", ha señalado al tiempo que ha añadido: "Compromís en Valencia sí que lo hizo bien y hoy tanto ellos como el BNG han sabido construir unas mayorías amplias en su territorio. Por ahí está el camino y estamos trabajando mucho para ir en esa línea". El guiño ha gustado tanto en Compromís que su síndic, Joan Baldoví, no ha evitado repostear la publicación de la Cha con la entrevista.

