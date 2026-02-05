Catalá maniobra para evitar que Bernabé entre en el consejo de Parc Central

Lío en la junta del consejo de administración de València Parque Central. El motivo no son ni plazos de obras ni proyectos para adjudicar ni choques presupuestarios sino la entrada en la junta de este organismo que comparten el Ayuntamiento de València, la Generalitat y el Gobierno de España de la delegada del Ejecutivo central, Pilar Bernabé. Hasta el punto de que la reunión que se estaba celebrando este jueves por la mañana y en la que se iba a votar su incorporación se ha suspendido ante un "intento de veto", según el Ministerio de Transportes.

Imagen de la junta del consejo de administración de Parc Central, este jueves. / Levante-EMV

Bernabé había sido propuesta por el Gobierno central para cubrir una de las vacantes que se había generado en esta institución. En esta, creada para supervisar el avance de las obras ferroviarias en València que supusieron la llegada de la alta velocidad a la ciudad, la construcción del Parc Central y que acabarán con el desarrollo del canal de acceso, el Estado tiene cuatro representantes. Uno de ellos había quedado libre por los cambios en Adif. Es ahí donde el ministerio ha planteado el nombramiento de Bernabé.

El problema ha llegado a la hora de votar esta incorporación pese a ser un asunto a priori de trámite, donde cada organismo propone a sus representantes. Sin embargo, la propuesta no se ha llegado a votar por, según han denunciado fuentes del Ministerio de Transportes, "el intento de los consejeros del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat de vetar el nombramiento de Pilar Bernabé como consejera". De haber votado en contra, habría decaído la propuesta.

La alcaldesa de València, María José Catalá, quien forma parte de este consejo de administración, no ha negado que fueran a votar en contra del nombramiento de Bernabé y ha justificado esta posible negativa a un tecnicismo: que no les había llegado la documentación correspondiente de que se iba a proponer como tal. No obstante, de fondo está que Bernabé no solo es delegada del Gobierno sino líder del PSPV en València y candidata a la Alcaldía del Cap i Casal.

"Situación inédita"

Según han recordado fuentes de Transportes, la máxima autoridad del ministerio en esa sociedad es el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha decidido también suspender sin fecha la convocatoria del consejo de administración, que se tenía que haber celebrado justo después de la Junta General, "hasta que se resuelva esta grave crisis de confianza entre los socios". "Una crisis gravísima e insólita en el funcionamiento de esta sociedad. Es una actitud injustificable que está generando una situación de la que sólo serán responsables los que la han provocado", señalan fuentes de Transportes.

En este sentido, aseguran que ese "intento de veto" es una "situación inédita no sólo en València sino en el conjunto de España" y recuerdan que el Gobierno participa en 19 sociedades de este tipo en el conjunto del Estado y "es la primera vez en la historia que se produce un intento de veto sobre una persona". "Nunca se ha puesto en duda en forma alguna los nombramientos de consejeros a propuesta de los socios", agregan fuentes del ministerio que encabeza Óscar Puente.