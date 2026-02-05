Compromís se suma al frente para que el Consell indemnice a las víctimas de la dana

A la Generalitat no le ha salido bien la jugada de reabrir la batalla política con el Gobierno por las diferencias entre las indemnizaciones a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y las de la dana. Las críticas, además de cuestionar unos pagos que vienen marcados por las diferentes leyes que aplican a cada catástrofe y de chocar con el cambio de tono que pregona Juanfran Pérez Llorca, han terminado por poner el foco sobre el propio Consell, que no ha aprobado ningún decreto para compensar económicamente a los familiares de los fallecidos 15 meses después de la tragedia.

La primera en subrayar este hecho fue la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, quien visiblemente molesta con la actitud del Consell incidió el pasado viernes en que el gobierno valenciano ha abonado "cero euros" por los fallecimientos del 29-O. "¿Cómo se atreve (a criticar la diferencia de indemnizaciones) cuando la Generalitat ni siquiera ha tenido el detalle de poner negro sobre blanco y reconocer a las víctimas mortales de la dana, lo que también supone una indemnización? (...) ¿Con cuánto han indemnizado ellos a las víctimas mortales? Se lo digo yo, con cero euros", remarcó.

Luego han sido las principales asociaciones de víctimas mortales las que han salido a reprochar a la Generalitat tanto la comparativa con Adamuz como esa ausencia de indemnizaciones. "Reclamamos públicamente a la Generalitat que reconozca a sus víctimas y que asuma, de una vez, su responsabilidad e indemnice a los familiares (...) ¡Politiqueo con las víctimas, no!", señalaron ayer en un comunicado conjunto.

Compromís lleva la polémica a las Corts

Y ahora es Compromís quien se suma al frente y trata de elevar la presión sobre el Ejecutivo de Pérez Llorca desde las Corts. La portavoz adjunta de la coalición en el parlamento valenciano, Isaura Navarro, ha exigido este jueves al Consell que "deje de hacer el ridículo y de faltar al respecto a los valencianos" y proceda al pago inmediato de las ayudas e indemnizaciones a las víctimas de la dana y sus familias por defunción o incapacidad.

Navarro, que ha presentado una proposición no de ley exigiendo para reclamar a la Generalitat esa indemnizacióna las víctimas de la dana, ha calificado de "vergüenza institucional" que Pérez Llorca y el resto del ejecutivo del PP hayan centrado su discurso en criticar las cuantías pagadas por el Gobierno central, cuando "la realidad de la gestión autonómica justamente por ese concepto es el desierto absoluto".

La portavoz adjunta se ha referido a las recientes denuncias de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre y de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O, que han denunciado públicamente que, 15 meses después de la tragedia, el Consell no ha asumido su responsabilidad y abonado indemnizaciones a las familias de las 230 personas muertas.

Un "escándalo mayúsculo"

"Es un escándalo mayúsculo. ¿Cómo puede el señor Pérez Llorca tener la cara tan dura de criticar lo que pagan otros cuando su gobierno tiene las víctimas abandonadas y sin un mínimo gesto de reparación económica?", ha preguntado Navarro. "Las propias víctimas están denunciando que no han recibido ni un euro de indemnización por parte de la Generalitat, que solo ha procedido a realizar compensaciones por daños materiales. Esta situación no es solo incompetencia, es falta de humanidad".

Navarro también ha criticado que el Consell intente justificar su inacción con comparaciones "capciosas" con otras catástrofes o accidentes. "Utilizar argumentos burocráticos o comparaciones forzadas para no pagar lo que se debe a quién ha perdido a sus familiares es profundamente inhumano. El gobierno del PP ha demostrado que prefiere gastar millones en contratar a consultoras a dedo para elaborar un power point con obviedades sobre la reconstrucción que en indemnizar a las familias de los muertos".

La iniciativa parlamentaria presentada por Compromís insta al Consell a indemnizar de forma inmediata y sin más dilaciones por muerte e incapacidad a las familias de víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre de 2024, con la misma cantidad que ha abonado la Estado Español.

“Pérez Llorca tiene que reconocer la responsabilidad de la Generalitat en la carencia de ayudas directas para quién más dolor soporta, dejando de utilizar a la administración como un altavoz partidista. Continuar con la estrategia del PP de hacer ruido para tapar su insolvencia gestora es un ejercicio de crueldad con las víctimas”, ha concluido Navarro.