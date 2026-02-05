El Consell deja sin gastar 843 millones para la reconstrucción de la dana en 2025

La Generalitat ha destinado en torno a 1.520 millones de euros para la reconstrucción de la dana durante 2025, muy lejos del máximo que le autorizó a gastar el Gobierno (vía deuda autonómica) para atender las necesidades extraordinarias vinculadas a la recuperación de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que ascendía a un total de 2.364 millones para el último ejercicio.

Analizado a la inversa, según datos oficiales a cierre de 2025, el Consell ha dejado sin gastar cerca de 843 millones de euros durante el pasado año, más de uno de cada tres euros, empeorando sus propias previsiones que ya apuntaban a que no sería capaz de ejecutar todo el dinero disponible. Un escenario similar al de 2024, cuando el Ejecutivo central autorizó gastos por valor de 700 millones, pero la Generalitat únicamente aprovechó 292 millones.

En este caso, los pagos comprometidos por el Consell para actuaciones relacionadas con la dana (gastos de funcionamiento, transferencias corrientes e inversiones directas e indirectas) durante 2025 ascienden a los citados 1.520,9 millones, un 64,3 % de los 2.364 millones autorizados por Moncloa. Los pagos formalizados, una fase más avanzada a la de la ejecución, se sitúan por debajo de la mitad (47,5 %), hasta los 1.117 millones.

¿Es dinero perdido?

Además de la creación de la comisión mixta, el Consejo de Ministros aprobó este mismo martes que la C. Valenciana pueda seguir recibiendo, en 2026 y aunque no tenga presupuestos autonómicos, asignaciones a través del FLA (deuda) o créditos al 0 % de interés para cubrir estos gastos dana, como ya ha sucedido en 2024 y 2025, con 700 millones y 2.364 millones respectivamente.

Por ello, la Generalitat destaca que las cantidades no ejecutadas no son dinero "perdido" y recuerda que "por desgracia" el Ejecutivo central no otorga dinero a fondo perdido al Consell "como sí ha realizado con los ayuntamientos". Además, miran el vaso medio lleno y remarcan que el porcentaje de ejecución "no está nada mal".

Los 1.520 millones gastados a cierre del año, aunque lejos de acercarse al total disponible, muestran un importante acelerón de la Generalitat en diciembre, en el que ha ejecutado inversiones por valor de casi 330 millones, muy por encima del ritmo mantenido durante el año. A ese impulso han contribuido las últimas remesas de ayudas dana aprobada por el gobierno valenciano, en las que repetía pagos a personas ya beneficiadas en el pasado de forma automática, lo que ayuda a elevar los niveles de ejecución.

Atasco en los colegios de la zona cero

Por conselleries, llama la atención el retraso en la ejecución de obras en algunas áreas clave como las infraestructuras educativas. Aunque en su conjunto Educación arroja un destacable 93,7 % en sus obligaciones reconocidas, al bajar el análisis a las líneas de inversión concretas se observa que estos índices son empujados al alza por las ayudas directas que ha pilotado la conselleria (que entre otras, dirige también Empleo) y que suponen 125 de los 206 millones que gestionado la conselleria en relación con la dana.

Sin embargo, a la hora de reconstruir colegios el ritmo es muy inferior. De los casi 58 millones presupuestados para rehabilitar nueve centros educativos de las zonas afectadas, el Consell apenas ha ejecutado 9,9 millones, un 17,3 %.

Protesta en Massanassa por los retrasos en las obras de algunos colegios afectados por la dana, el pasado mes de septiembre. / Jorge Gil / Europa Press

Otro atasco importante se observa en Sanidad, que cierra 2025 con dos de cada tres euros asignados para la dana sin ejecutar. De los 16,4 millones contemplados en el presupuesto, esta conselleria ha comprometido 5 millones, un 30,6 %.

Algo mejor, pero igualmente por debajo de la mitad en ejecución (43,3 %), se encuentra Servicios Sociales, que maneja casi 139 millones vinculados con la reconstrucción de la dana pero ha comprometido pagos por 60,2 millones. Agricultura, con 90 millones asignados, roza el 50 % de cumplimiento, con los pagos para reparar infraestructuras agrarias o los cauces urbanos casi cubiertos al completo.

Infraestructuras roza el 100 %

La conselleria que más dinero relacionado con la dana gestiona es la de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con cerca de 500 millones de presupuesto y una ejecución de 388 millones (78,5 %). Aquí destaca el cumplimiento en la recuperación de equipamientos públicos como carreteras, puentes o similares, donde ya se han pagado 109 de los 112 millones (97,2 %) previstos para obras.

Un porcentaje que contrasta con el atraso en las actuaciones previstas en materia de medio ambiente, muchas relacionadas con l'Albufera y donde la ejecución apenas alcanza el 16,7 %, con 3,5 millones comprometidos sobre un total de más de 21 millones.

Hacienda es la segunda conselleria en volumen inversior, gracias a gestionar las ayudas para la reposición de vehículos, que disparan su ejecución por encima del 100 %. El motivo es que el Consell presupuestó para esta partida 250 millones, pero finalmente ha repartido 336 millones tras repetir esa subvención. También ha ejecutado 18,1 millones en ayudas a autónomos sobre los 23,2 contemplados en las cuentas de 2025.

Empeora sus previsiones

En julio, la Generalitat ya asumía que no sería capaz de invertir en la reconstrucción el total de los casi 2.400 millones a los que autorizó el Gobierno a través del FLA. Es decir, deuda autonómica a interés cero y que no computa a efectos de déficit ni de la regla de gasto. En su plan económico financiero remitido a la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), el Consell reconocía sus dificultades para gastar a tiempo y calculaba ejecutar “en torno al 70 % de las actuaciones previstas en el presupuesto para paliar los efectos de la dana”.

Sin embargo, las obras acometidas para la reconstrucción suman 1.521 millones, lejos de los 1.694 millones que veía factible el propio Consell en verano. La cifra final se queda a mitad de camino entre la previsión de la Generalitat y la de la Airef, que estimó que alcanzaría unos 1.400 millones.

1.200 millones en 15 meses

No es la primera vez que la Generalitat, muy crítica con el Gobierno por no haber aprobado ayudas a fondo perdido sino autorizaciones de endeudamiento, no es capaz de gestionar todo el volumen de recursos que le ofrece el Gobierno central. La situación actual retrotrae a la de 2024, cuando de los 700 millones habilitados por el Ejecutivo central, el Consell sólo invirtió 292 millones. Como ahora, negó que fuera dinero "perdido".

Sea como sea, si se suman ambos ejercicios la Generalitat ha ejecutado iniciativas para la reconstrucción por un total de 1.831 millones. Un montante que supone un 59'7 % del total que ha tenido disponible, del que no ha podido gastar 1.233 millones de euros.