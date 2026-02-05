El día en que la emperatriz Sissi se enamoró del Huerto del Cura de Elx

Hace 132 años, una de las mujeres más enigmáticas de la Europa del siglo XIX paseó entre palmeras en Elx sin saber que la ciudad la recordaría de una forma tan singular en 2026. La emperatriz Isabel de Baviera, conocida universalmente como Sisi, visitó el Huerto del Cura el 18 de febrero de 1894 y quedó impresionada por la Palmera Imperial. Más de un siglo después, aquel episodio vuelve a cobrar vida gracias a una programación especial que invita a viajar al pasado y descubrir a la mujer real que se escondía tras el mito.

Lejos de la imagen romántica construida por el cine, la Sissi que llegó a Elche era una viajera incansable, una emperatriz que huía de los corsés de la corte y buscaba refugio en paisajes, climas y culturas distintas. Precisamente esa faceta es la que quiere rescatar ahora el jardín con una doble propuesta, que va desde una conferencia histórica a una recreación teatralizada. “Es una oportunidad única para viajar en el tiempo y descubrir la historia que une a Sissi con Elche y con nuestro jardín”, explica su director gerente, Vicente Federico Orts, convencido de que la efeméride es mucho más que una simple conmemoración.

El primer acto tendrá lugar el miércoles 18 de febrero, a las 19 horas, en el Centro de Congresos. Allí se celebrará la conferencia Los viajes de Sissi, a cargo de la investigadora Silvia Santibáñez, una de las mayores especialistas en la figura de la emperatriz. La ponencia abordará los desplazamientos que hacía Elisabeth de Austria y no por capricho de aristócrata si no como una forma de evasión personal.

Viajar como escape

Viajar era, para ella, una vía de escape frente a una vida marcada por la rigidez protocolaria, las tragedias familiares y la presión política. En ese mapa emocional, Elche ocupó un pequeño pero simbólico lugar, ya que según traslada la dirección del jardín era una parada inesperada donde encontró belleza, calma y exotismo en pleno Levante español.

Tras la charla, Santibáñez presentará en primicia su nuevo libro, El guardián de majestades: Xavier Paoli, centrado en el comisario francés encargado de proteger a los monarcas europeos frente a la amenaza anarquista. El acto se cerrará con música del siglo XIX interpretada por el Cuarteto de Flauta del Conservatorio de Música de Elche, recreando la banda sonora de la época en la que vivió Sissi.

Recreación

El momento más esperado llegará el domingo 22 de febrero, a las 11 horas, cuando el Huerto del Cura se transforme en un escenario del siglo XIX. Ese día tendrá lugar una recreación histórica de la visita original de la emperatriz, organizada por el grupo A+G Recreaciones Artísticas 1900. Actores caracterizados, vestuario de época y escenas cuidadosamente documentadas permitirán revivir el instante en el que Sisi descubrió la Palmera Imperial, una rareza botánica con siete brazos que acabaría recibiendo su nombre en honor a aquella visita ilustre. Durante el recorrido, los asistentes no solo observarán, sino que participarán en una experiencia inmersiva pensada para todos los públicos, con el objetivo de que el visitante no sea un simple espectador, sino un viajero temporal.

Noticias relacionadas

Cartel del jardín Huerto del Cura de Elche para poner en valor la visita de Sisi a la ciudad / INFORMACIÓN

La recreación no terminará entre palmeras. Al final del recorrido, los participantes podrán degustar un pequeño refrigerio inspirado en los gustos de la emperatriz, como era el zumo de naranja natural y la famosa Dobos Torte, considerada su tarta favorita. Este detalle gastronómico añade un componente sensorial a la experiencia, completando un viaje que mezcla historia, teatro, naturaleza y sabor. El precio de la actividad será de 15 euros, con aforo limitado, y las entradas estarán disponibles próximamente en la web del Huerto del Cura.