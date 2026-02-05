Victor León, paciente con cáncer desde hace 10 años: "Ojalá pase a ser algo más crónico y llevadero"

Víctor León tiene 33 años y, desde hace más de 10 años, convive con un tumor cerebral, con una tipología "muy agresiva", un meduloplastoma. Con solo 22 años, se le diagnosticó de cáncer, superó la enfermedad y, ahora, convive con su tercer tumor tras sufrir una segunda recaída. En esta tercera ocasión, su enfermedad es "inoperable" y, por eso, está aprendiendo a convivir con una dolencia que es cada vez más crónica para muchos valencianos y valencianas. En concreto, 41.257 personas conviven desde hace tres años con alguna tipología de cáncer, según los datos del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC).

Víctor es uno de ellos y, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer, tiene un deseo: "Ojalá esta enfermedad pase algún día a ser algo más crónico, que pueda ser más llevadera". En su caso, el tratamiento consiste en la ingesta de píldora y, según reconoce, "todo va estupendamente". El 60 % de los pacientes oncológicos deben convivir con una enfermedad que necesita asistencia. psicológica o nutricional, entre otras materias

Aprendizaje

Los inicios no fueron fáciles el diagnóstico fue un "shock total", confiesa. Y, de hecho, tras su primera sesión de radioterapia, quedó tan "destrozado" que no quería volver. El apoyo de su madre fue, entonces, fundamental. También el de la psicóloga que encontró gracias a Cáncer Valencia y que, aun 10 años después, sigue siendo su terapeuta. Allí también ha encontrado sustento para aprender a alimentarse mejor, ahora que no puede hacer ejercicio; y ha entrado en contacto con otras personas con cáncer que le han ayudado a ver la enfermedad "desde otro punto de vista".

"Siento que no se habla suficiente del cáncer -, defiende- Y, por eso, mucha gente no sabe cómo reaccionar cuando les dices que vives con un tumor cerebral". Eso le ha hecho encontrarse con una "sensación de soledad" que acabó cuando vivió en una residencia de Madrid con otros pacientes. En su primera recaída, se vio obligado a marcharse a la capital para recibir un tratamiento de protonterapia. En breve, La Fe abrirá el primer centro con este tipo de tratamiento de protones en la Comunitat Valenciana.

Atención integral

Su caso es uno de los ejemplos que constatan los avances en el tratamiento y cronicidad de la enfermedad. "Hace 20 años, estaría muerto -, ha confesado el doctor Antoni Llombart en la sede de Cáncer Valencia- porque los métodos terapéuticos disponibles eran mucho menores". Y, de hecho, el especialista da un discurso positivista: "A pesar de las recaídas, Víctor está en condiciones muy buenas y podemos decir que es un largo superviviente de cáncer".

En la cronicidad de la enfermedad, ha puesto el foco hoy la asociación Cáncer València con motivo del Día Mundial contra el Cáncer; una efeméride que ha aprovechado para anunciar la extensión de su red de puntos donde presta asistencia psico-oncológica a nueve municipios de la provincia de Valencia a lo largo de 2026. Hasta ahora, lo ofrecía en cinco ubicaciones: sus sedes de València ciudad, Port de Sagunt y Gandia, así como en dos pequeñas consultas en Utiel y Almussafes. Ahora, se ampliará el servicio a las localidades de Faura, Xàtiva, Alzira y l'Alcúdia en espacios cedidos por entidades locales o los propios consistorios.

Cuando se pongan en marcha, estos puntos ofrecerán atención varios días a la semana y, dependiendo de las necesidades y la demanda, podrían ir ampliando su horario. Así ocurrirá también con los servicios ofrecidos. En un primer momento, solo se centrará en el apartado de la salud mental, pero la entidad no descarta que se vaya ampliando la cartera de servicios, que ya ofrece en su sede central en el 'cap i casal', a materias como la nutrición, por ejemplo.

La medida la ha anunciado el doctor Antoni Llombart con motivo del Día Mundial del Cáncer, una jornada que Cáncer Valencia ha aprovechado para reivindicar una atención al cáncer más humana e integral, basada en cuatro ejes: la atención integral a la persona, la autonomía y participación de los pacientes, los nuevos entornos asistenciales y el bienestar y la formación de los profesionales sanitarios.