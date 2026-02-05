Diagnosticar el doble de pruebas de cáncer y en la mitad de tiempo: Sanidad incorpora seis equipos de alta capacidad

La sanidad pública valenciana ve aumentada su capacidad de diagnosticar el cáncer hasta un 50 % gracias a la instalación de seis secuenciadores genómicos avanzados de alta capacidad en seis hospitales y, además, podrán acortar los tiempos de diagnóstico; de solo 24 horas en algunos casos y de hasta una semana en los casos más complejos, la mitad de lo que tardaba ahora. Estos equipos de última generación se han instalado en el General de Castellón, el Clínico y el General de València, el doctor Balmis de Alicante, el de Elche y el hospital La Fe de València.

Cada uno de estos equipos podrá realizar 4.000 pruebas de secuenciación de nueva generación (NGS), que analizan los 25 genes más ligados al cáncer, y 300 de biopsia líquida. Esta última técnica, mucho menos invasiva aunque más costosa, permite realizar el diagnóstico con el análisis de la sangre de pacientes, sin realizar una biopsia tradicional e "incluso antes de de que aparezca el cáncer en una prueba de imagen, viendo si hay ADN del tumor circulante en la sangre en pequeñas cantidades", explica el responsable de la Oficina de Medicina Predictiva, Personalizada y de Terapias Avanzadas (OMPTA) de La Fe, Juan Eduardo Megías. Este vaticina que la cantidad de pruebas analizadas irá aumentando cada año.

Mayor personalización

La instalación de esta tecnología de última generación, cuya inversión asciende a seis millones de euros, demuestra "el empeño de la Generalitat por tener una medicina personalizada y predictiva -, ha defendido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la visita al equipamiento instalado en La Fe- y demuestra la capacidad por tener diagnósticos precoces que benefician extraordinariamente el pronóstico de las enfermedades". Además de poderse utilizar para pacientes con cáncer, estos equipos de alta capacidad pueden usarse para la secuenciación del genoma en personas con enfermedades raras.

El avance en la personalización de los tratamientos ha sido notable en los últimos años y eso ha permitido mejorar, en el caso de la oncología, la tasa de supervivencia de las personas con cáncer. "Antaño tratábamos enfermedades comunes para todos, pero ahora podemos saber cuál es el matiz de la enfermedad que tiene cada uno -, ha explicado el titular de Sanidad- y, con esa información, ajustar el tratamiento específico para cada persona".

Aunque los nodos estén ubicados en estos seis hospitales darán servicio al conjunto de la sanidad valenciana porque podrán recibir información de valencianos y valencianas de todas las comarcas, con lo que se garantiza, en palabras de Gómez, "la equidad sanitaria de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Nueva estrategia

La búsqueda de la equidad y la rapidez e el diagnóstico es una de las claves de la Estrategia contra el cáncer 2026-2030 de la Comunitat Valenciana, presentada por el president Juanfran Pérez Llorca el pasado lunes. Uno de sus objetivos es que si un médico de Atención Primaria tiene sospechas de que un paciente pueda tener un cáncer, pase por la consulta del especialista en solo siete días.

El Consell ha desplegado una agenda informativa relacionada con la oncología esta semana, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de este miércoles. El lunes se presentó la nueva estrategia; el miércoles se anunció que la primera fase de la construcción del nuevo Centro de Protonterapia en La Fe se acabará en mayo dentro del plazo estimado; y este jueves el conseller ha visitado el secuenciador del genoma en Malilla. El cáncer ha sido uno de los temas siempre presentes en los discursos del conseller y del president Mazón en sus dos años al frente de la Generalitat, un discurso que no ha estado exento de polémicas relacionadas con el cribado del cáncer de mama. En febrero de 2024, Gómez acusó de un retraso en las mamografías en la época del Botànic que afectaba a 167.000 mujeres. Tras el escándalo en Andalucía, el PSPV-PSOE aprovechó para devolver el golpe y difundir que Sanidad dejó de llamar en 2024 a 90.000 mujeres que deberían haber sido citadas para una mamografía.