Diez años de 'Valencianada': 1.600 alumnos salen de las aulas para geolocalizar la historia

El sonido del tabal y la dolçaina ha marcado este jueves 5 de febrero de 2026 el inicio de una jornada escolar atípica. No ha habido pupitres, pizarras ni cuatro paredes. En su lugar, la Plaza de la Reina de Valencia se ha transformado en el punto de partida de la décima edición de la Valencianada (#VLCda26), un evento de aprendizaje móvil y geolocalización que ha congregado a más de 1.600 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos procedentes de 22 institutos de toda la geografía valenciana.

Organizada por la red cooperativa de docentes 1entretants, esta gincana tecnológica se ha consolidado como una de las citas pedagógicas más innovadoras del calendario escolar. Lo que comenzó en el curso 2014-2015 como una experiencia piloto es hoy un proyecto de "aprendizaje ubicuo" de referencia internacional, integrado en el World Mobile City Project. El objetivo es ambicioso: que los jóvenes aprendan a orientarse y a valorar el patrimonio cultural de la ciudad utilizando las herramientas que llevan en el bolsillo.

Inicio de la valencianada. / Miguel Ángel Montesinos

Una década transformando el aprendizaje

Desde sus inicios, la Valencianada ha buscado romper la brecha entre la enseñanza formal y el aprendizaje en contextos reales. La organización destaca que este evento exige un gran esfuerzo de preparación previa. No se trata simplemente de una excursión, sino de una propuesta que demanda un conocimiento de las aplicaciones de geolocalización, así como una labor previa de investigación sobre las 83 ubicaciones que componen el mapa de la actividad.

"La ciudad se convierte en una extensión de las aulas", explican los coordinadores del proyecto. Al cumplirse diez años de trayectoria, la celebración ha contado con una carga emocional añadida. En el Centre Octubre de Cultura Contemporánea (CCC), convertido en centro de operaciones, se ha inaugurado una exposición fotográfica que recorre esta década de innovación educativa, permitiendo a los visitantes observar cómo han evolucionado tanto la tecnología como las metodologías docentes en este periodo.

Inicio de la valencianada. / Miguel Ángel Montesinos

Geolocalización, patrimonio y lengua

La mecánica de la jornada es un ejercicio de autonomía para el alumnado. Divididos en equipos de 4 o 5 personas, los estudiantes han tenido que localizar cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, no basta con llegar al destino. En cada parada, los equipos deben resolver enigmas literarios, históricos o arquitectónicos diseñados por los docentes. Para superar las pruebas, los alumnos combinan medios clásicos de orientación con las últimas tecnologías: realidad aumentada, códigos QR, aplicaciones de transporte urbano de la EMT y redes sociales.

La certificación del trabajo se realiza a través de Instagram. Bajo las etiquetas #VLCda26 y #WMCP26, los estudiantes suben imágenes, vídeos y el obligatorio "selfie" de equipo frente al monumento o elemento patrimonial. Esta dinámica permite que los más de 85 docentes participantes monitoricen la ubicación y el progreso de los grupos en tiempo real desde el centro de control, garantizando la seguridad y el buen desarrollo de la actividad mientras fomentan una competencia digital responsable.

Cultura de la paz y conciencia social

Cada edición de la Valencianada se vertebra sobre un eje temático. En este décimo aniversario, el lema elegido ha sido «La llengua ens fa poble» (La lengua nos hace pueblo), situando al valenciano como el instrumento vehicular de trabajo y socialización. No obstante, la organización ha querido ir más allá de lo puramente académico para vincular la educación con la realidad geopolítica actual.

Inicio de la valencianada. / Miguel Ángel Montesinos

La jornada de 2026 ha estado dedicada a la cultura de la paz y ha rendido un especial homenaje al pueblo palestino. El acto de apertura, a cargo de Mercé Durà, presidenta de la Xarxa 1entretants, contó con la presencia de Zaynab Barouni, representante de la Asociación de Apoyo al Pueblo Palestino, y de José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia. Como gesto de solidaridad, la organización ha realizado un donativo destinado a proyectos de ayuda humanitaria, reforzando el mensaje de que la educación debe formar no solo alumnos competentes, sino ciudadanos críticos y solidarios.

Logística y apoyo institucional

El éxito de movilizar a 1.600 adolescentes por el centro histórico y las principales arterias de Valencia requiere una logística milimétrica. El Ayuntamiento de Valencia, a través de sus concejalías de Acción Cultural y Patrimonio, y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han sido colaboradores esenciales. La EMT ha facilitado la movilidad de los participantes, promoviendo el uso del transporte público como una herramienta más en su proceso de aprendizaje sobre la ciudad sostenible.

La clausura del evento tuvo lugar a las 13:00 horas en el Centro Octubre, donde se congregaron representantes de los 22 centros participantes. La "capilaridad" del proyecto —término muy utilizado por la organización— ha quedado patente en la lista de municipios representados: desde Requena y Utiel hasta localidades de L'Horta como Albal, Alfafar, Torrent o Burjassot, pasando por el Camp de Morvedre y La Ribera.

El legado didáctico de la Valencianada

Más allá de lo sucedido este 5 de febrero, el impacto de la Valencianada trasciende el día de su celebración. Todo el material didáctico generado a lo largo de estos diez años —que incluye fichas de Ciencias Sociales, Biología, Tecnología y Lengua— queda a disposición de la comunidad educativa. Cualquier centro que desee replicar la experiencia de forma autónoma puede acceder a estos recursos, democratizando así el acceso a metodologías de aprendizaje móvil.

En definitiva, la décima edición de la Valencianada ha vuelto a demostrar que, cuando la tecnología se pone al servicio de la pedagogía y se integra en el entorno urbano, el aprendizaje se vuelve una experiencia inolvidable. Valencia ha vuelto a ser, por unas horas, el aula más grande y vibrante de toda la comunidad.